Épistolaire, n° 51 : "George Sand, une vie en correspondance" (dir. Brigitte Diaz)

« GEORGE SAND. UNE VIE EN CORRESPONDANCE »

Dossier réuni par Brigitte Diaz

Avec un texte de Georges LUBIN : « Pourquoi et comment publie-t-on une Correspondance ? »

Table des matières...

Sommaire du dossier

Avant-propos...

—

PERSPECTIVES :

Les correspondances franco-italiennes de la poétesse Paolina Secco-Suardo Grismondi

L’art de se distinguer : Marie Bashkirtseff telle qu’en ses lettres de lectrice

L’usage de l’espagnol dans la correspondance de Barbey d’Aurevilly avec Trebutien

Renée Irana Frachon (1881-1983) : un portrait en correspondances

La correspondance Mario La Cava-Fortunato Seminara. Entre amitié et ambiguïtés

La correspondance comme moyen de débat philosophique : l’exemple du couple Arendt – Blücher

Cinq lettres inédites de Walter Benjamin à Gabriel Audisio.

CHRONIQUES : État de la question de la correspondance de George Sand, « Le cabinet des Curiosités épistolaires ».

COMPTES RENDUS : Publications de lettres ; critique épistolaire ; roman épistolaire

—

Version PDF : e-EAN 3600120175908.

—

On peut lire sur le site de la Fondation de la Poste un article sur ce volume :

Les quelque 20000 lettres de George Sand rassemblées et remarquablement éditées par Georges Lubin, puis par Thierry Bodin pour les lettres retrouvées, constituent une véritable autobiographie épistolaire de l’écrivaine, écrite au jour le jour, qui éclaire bien des aspects d’elle-même et de son existence, privée et publique, laissés dans l’ombre dans Histoire de ma vie, les mémoires qu’elle publie en 1854.

Par son implication constante dans la vie littéraire et culturelle de son temps, sa correspondance nous livre non seulement une histoire de la littérature du XIXe siècle mais aussi une histoire du siècle lui-même. Les proportions de cette correspondance sont telles qu’on peut parler à son propos de l’œuvre épistolaire de George Sand : une œuvre seconde, étroitement intriquée à l’œuvre littéraire par quantité de liens que les contributeurs de ce dossier se proposent d’analyser.