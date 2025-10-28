Alors que s'est tenu récemment à l’Université de Łódźl (Pologne) le premier colloque international consacré à Rachilde, "Étudier, enseigner et éditer Rachilde, en France et à l’étranger", un volume de la collection "Bouquins" vient réunir sous le titre Amours monstres un large éventail de ses œuvres dans des textes établis et présentés par Franck Javourez et Julien Schuh, du premier conte "La création de l'oiseau-mouche (légende)", publié en 1877, à son ultime récit, le livre de souvenirs Quand j'étais jeune, paru en 1947. On y retrouve ses thèmes phares, en constante métamorphose – les méandres du désir, le jeu des identités, la fascination pour l'animalité et la sauvagerie, la permanente réécriture de la légende familiale – ainsi que des textes plus inattendus, comme un parangon du conte symboliste ("Le château hermétique"), une nouvelle dystopique ("Le tout-au-ciel"), un livre de réflexions à bâtons rompus sur la mode et la société (Pourquoi je ne suis pas féministe) et un étonnant récit d'une dame octogénaire, seule et quasi aveugle, fuyant l'arrivée des Allemands en 1940 (Face à la peur).

Vient également de paraître deux contes inédits réunis aux éditions Pierre Fanlac sous le titre La reine des abeilles, ainsi qu'une édition de L'Animale par Morgane Leray pour les éd. Bartillat. Signalons aussi l'ouverture d'une souscription pour l'édition de La Sanglante Ironie par Helen Craske au sein de la collection "Romans fin-de-siècle / Romans d’avant-garde" accueillie par les éd. du Lérot. Et saluons enfin la récente création de la Société des amis de Rachilde.