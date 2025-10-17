Rachilde, L'Animale (éd. Morgane Leray)

Préface, chronologie et bibliographie de Morgane Leray.

Voici un roman fin-de-siècle : Rachilde met en scène la passion qui unit une femme, Laure Lordès, à son animal de compagnie, un chat dénommé Lion. Le récit, très cru et très noir, fait songer à un Maupassant transgressif.

Rachilde n’a pas son pareil pour mettre en scène des situations extrêmes. Déjà dans Monsieur Vénus, elle avait joué, du haut de ses vingt-quatre ans, la carte de la provoca

tion avec un récit d’une étrange perversité. Dans L’Animale, elle confirme tout son talent. Morgane Leray, qui signe ici la préface, y voit une « tragédie du désir » et une « ode à l’absolu ». À sa parution, tous les critiques reconnurent son mérite et son originalité. C’est une des raisons de la redécouverte dont Rachilde fait actuellement l’objet.