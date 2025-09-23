Étudier, enseigner et éditer Rachilde, en France et à l’étranger (Łódź, Pologne)

Les 25 et 26 septembre 2025 se tiendra, à l’Université de Łódź, en Pologne, le premier colloque international consacré à Rachilde : Étudier, enseigner et éditer Rachilde, en France et à l’étranger.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Si vous souhaitez assister aux séances en distanciel, merci de remplir ce formulaire qui vous donnera accès au lien vers la rencontre, une fois donnée votre adresse e-mail:

https://forms.office.com/e/3LHNkXwu7Y.

Les organisatrices : Morgane Leray (Aix-Marseille Université) et Anita Staroń (Université de Łódź).

