Création de la "Société des Amis de Rachilde"

L’association loi 1901 à but non lucratif, « La Société des amis de Rachilde », vise à faire connaître l’autrice et son œuvre auprès d’un large public et à développer les études scientifiques autour de sa production littéraire, de son influence sur son temps et sur notre modernité.

Au-delà du rôle de pionnière en matière d’affirmation des rôles sociaux des femmes, Rachilde est un symbole prégnant de la littérature fin de siècle. Redonner aux textes et aux idées de l’écrivaine leur pleine valeur, déployer son projet scriptural, voilà la source des projets de recherche qu’envisage la « Société des Amis » de Rachilde. La tombée de l’œuvre rachildienne dans le domaine public va permettre à l’association de remettre sur le devant de la scène littéraire les textes oubliés de l’autrice et de redécouvrir ceux qui ont fait sa renommée.

Créée en 2025 par Marie-Gersande Raoult, docteure ès Lettres et chercheuse, spécialiste de l’autrice et de la littérature décadente, enseignante en Lettres Modernes, et François-Jean Authier professeur de chaire supérieure en CPGE, docteur/chercheur en lettres, la « Société des Amis » de Rachilde se donne pour objectif de rassembler le plus grand nombre de chercheurs mais aussi de passionnés de cette période pour faire de Rachilde une figure à part entière de notre patrimoine/matrimoine littéraire. La société souhaite créer un réseau de spécialistes, d’amateurs éclairés ou novices, mais désireux de partager leurs découvertes ; chacun pourra favoriser sur le territoire qui est le sien la connaissance de Rachilde.

De nombreux projets devraient voir le jour dans les mois à venir :

- une revue en ligne « Les Cahiers de Rachilde », afin de diffuser une fois par semestre un ouvrage dédié à une problématique ciblée en lien avec l’univers rachildien,

- un cycle de conférences destinées au grand public dans les lieux et espaces culturels mais aussi dans les écoles ou universités autour de la vie, de l’œuvre de l’autrice…

- une réflexion autour de la création d’un lieu dédié à Rachilde en Nouvelle Aquitaine

- des actions culturelles plurielles autour de la lecture de ses textes

- l’organisation d’un colloque bisannuel

- la mise en place d’un cercle littéraire de discussion en ligne pour échanger et partager ses impressions de lecture !

Pour en savoir plus et devenir membre de la « Société des Amis de Rachilde » :

https://rachilde.fr

Renseignements et prise de contact via le formulaire en ligne