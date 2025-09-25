Rachilde, La reine des abeilles (inédit)

Rachilde, connue surtout pour ses ouvrages sulfureux et révoltés, nous révèle ses talents de conteuse dans deux textes inédits.

Ce recueil, le premier d’une collection, est né de la rencontre entre un texte, une chercheuse et une éditrice. Il correspond à la volonté de perpétuer et de renouveler la tradition des éditions Fanlac : publier des textes à la fois inédits et surprenants. Pierre Fanlac avait déjà édité en 1985 Rachilde, femme de lettres 1900 de Claude Dauphiné.

Rachilde est une femme de lettres française qui a vécu à cheval entre le XIXe et le XXe siècle et a écrit de nombreux romans et chroniques. Comme le dit Cécile Chabaud, dans son roman Rachilde, homme de lettres, Rachilde « fut étrange au condamnable à bien des égards mais elle eut cette idée merveilleuse de considérer son écriture comme androgyne et de s’imposer dans le monde exclusivement masculin de la littérature en se faisant appeler homme de lettres. » Le petit recueil que nous avons publié permet de la découvrir ou la redécouvrir différemment.