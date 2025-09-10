Souscription pour la Collection Romans fin-de-siècle / Romans d’avant-garde des éd. du Lérot : Rachilde et G. Kahn

La collection « Romans fin-de-siècle / Romans d’avant-garde », portée par Du Lérot, éditeur et la Société des Amis d’Alfred Jarry et dirigée par Yosuké Goda et Julien Schuh, invite à redécouvrir des œuvres singulières de la littérature française du tournant des XIXe et XXe siècles. Chaque ouvrage bénéficie d’une édition critique rigoureuse, enrichie d’annotations, d’une préface et de documents d’époque.

Rachilde, La Sanglante Ironie, édition critique, annotée et préfacée par Helen Craske, 2025

Publié en 1891, La Sanglante Ironie de Rachilde met en scène un meurtrier emprisonné qui raconte sa vie, tout en valorisant la mort comme une fin esthétique et morale en soi. Mélangeant et déjouant les règles de genre et d’école, cet ouvrage est à la fois Bildungsroman, roman décadent, roman psychologique, et roman criminel. À travers son histoire, Rachilde – surnommée la « Reine des Décadents » à l’époque – dépeint la folie, l’innocence perdue et la sexualité morbide. En même temps, elle satirise la société périgourdine de sa propre enfance et l’attrait mythique de Paris comme centre de culture et comme milieu pour « arriver ». Cet aspect satirique, plus subtil que le reste, démontre la propension pour l’ironie et l’auto-analyse chez les romanciers de l’avant-garde à la fin du dix-neuvième siècle. Il ajoute une rondelle de citron – le piquant acerbe – à ce cocktail de liqueurs fortes qu’est un roman de Rachilde.

ISBN : 978-2-35548-191-8

Format : 15 x 22 cm

Pagination : 320 pages

Prix public : 20 €

Prix souscripteur : 14 €

Gustave Kahn, Le Conte de l’Or et du Silence, édition critique préfacée par Richard Shryock et Samuel Kunkel, 2025

Chef de file dans l’avant-garde poétique et théoricien du vers libre, Gustave Kahn publia Le Conte de l’or et du silence en 1898, brouillant les conventions du roman au nom de l’esthétique symboliste. Avec un langage qui s’apparente davantage à la poésie qu’à la prose, ce « conte lyrique et mythique » s’inspire d’un mélange de traditions bibliques, grecques, orientales et arthuriennes. Mais Kahn se débarrasse aussi des conventions de la narration : on y suit le parcours énigmatique du roi Balthazar à travers le temps et l’espace, naviguant plusieurs siècles et plusieurs cadres – bibliques et moyenâgeux. Œuvre complexe et élégante d’hier et d’aujourd’hui, Henri Ghéon signera sa sophistication en ces mots : « [Le Conte] n’a pas d’analogue dans notre littérature et manifeste une volonté de complication artistique sans exemple. » Cette réédition, la première depuis sa parution, est agrémentée d’une introduction fournissant des clefs de lecture permettant de (re)découvrir ce chef-d’œuvre de la prose finiséculaire dans toute sa richesse.

ISBN : 978-2-35548-199-4

Format : 15 x 22 cm

Pagination: 246 pages

Prix public: 20 €

Prix souscripteur : 14 €