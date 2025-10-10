Simondon, entre technique et éthique
Depuis notamment un mémorable numéro de Critique, on n'en finit pas de rédécouvrir l'œuvre et la pensée de Gilbert Simondon (1924-1989), dont Flammarion viennent de rééditer le maître-livre Du mode d’existence des objets techniques (1958) dans une version augmentée établie par Nathalie Simondon et Irlande Saurin. Jamil Alioui fait paraître coup sur coup deux essais : Le symbolisme technologique de Gilbert Simondon (Épistémé), qui s'interroge sur le silence observé par le philosophe à l'égard de l’informatique et les ordinateurs, et Penser le "numérique" avec Gilbert Simondon (Épistémé), qui se demande à quelles conditions l’informatique "numérique" est compatible avec la culture et les humanités. Issus d'un doctorat soutenu à l'Université de Lausanne sous la directon de Carole Maigné, les deux titres sont accessibles au téléchargement en OpenAccess. Les éditions Nous publient de leur côté l'essai de Muriel Combe : Simondon. Une philosophie du transindividuel, préfacé de Pierre Macherey, qui entreprend de détacher Simondon de son identité de penseur de la technique pour révéler dans sa philosophie les éléments d’une éthique et d’une politique articulées autour de la notion de transindividuel : "que peut un être humain pour autant qu’il n’est pas seul ?". Fabula vous invite à en lire les premières pages…