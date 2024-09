Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (éd. augmentée)

« Dans notre civilisation, un hiatus se manifeste entre les attitudes suscitées en l’homme par l’objet technique et la vraie nature de ces objets ; de ce rapport inadéquat et confus résulte chez l’acheteur, chez le constructeur, chez l’opérateur, un ensemble de valorisations et de dévaluations mythologiques ; pour remplacer ce rapport inadéquat par une véritable relation, il faut opérer une prise de conscience du mode d’existence des objets techniques. » G. S.



Publié pour la première fois en 1958, cet ouvrage est aujourd’hui devenu un classique. Traduit dans de nombreuses langues, activement lu et commenté, il donne à la réalité technique une nouvelle intelligibilité et livre un diagnostic sur les problèmes qu’elle pose et continue de poser. Cette édition, accompagnée des planches initiales dans une version améliorée, est augmentée d’un index.