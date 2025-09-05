Jamil Alioui, Penser le "numérique" avec Gilbert Simondon

L’informatique « numérique » est-elle compatible avec la culture et les humanités ? Si oui, sous quelles conditions ? Sinon, comment comprendre l’engouement actuel pour la « transition numérique » et les discours qui en font un progrès incontestable ? S’appuyant sur la philosophie de Gilbert Simondon, ce livre propose une interprétation renouvelée du « numérique » pour répondre à ces problèmes. Il remet en question la distinction classique entre matériel et logiciel et montre que comprendre le « numérique » exige de revenir aux conditions mêmes qui ont rendu cette séparation possible.

À travers une comparaison détaillée entre l’ordinateur analogique et l’ordinateur « numérique », il montre pourquoi le « numérique » ne saurait être perçu comme un progrès universel ou une rupture technologique exceptionnelle. Une lecture fidèle à Simondon conduit plutôt à le considérer comme un usage particulier de la technique. Cette analyse permet d’esquisser une cartographie critique des mythes économiques, sociaux et techniques qui entourent le « numérique » et d’en éclairer les enjeux.

Cet ouvrage s’adresse autant aux lecteurs de Simondon qu’à toute personne engagée dans la culture « numérique » ou en quête de concepts originaux pour mieux comprendre et réguler ce phénomène.

Sommaire

Avant-propos

Introduction : la culture et le « numérique »

Première partie. Comprendre le « numérique » sans hylémorphisme

1 Genèse technologique du « numérique »

2 « Numérisation », culture et tradition

Conclusion de la première partie : l’invention retrouvée

Deuxième partie. Réguler le « numérique » sans utilitarisme

3 Discontinuités et aliénation « numériques »

4 Mythologies « numériques »

Conclusion de la deuxième partie : cultiver le « numérique »

Conclusion générale

Bibliographie indicative