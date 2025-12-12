Après "Ennemis mortels". Représentations de l’islam et politiques "musulmanes" en France à l’époque coloniale (La Découverte), O. Le Cour Grandmaison nous ouvre les portes de La fabrique du roman national-républicain (Amsterdam). Qui sont les promoteurs du roman national ? Quels sont les mythes qui, hier et aujourd’hui encore, le soutiennent et structurent les représentations et les pratiques des élites dirigeantes, et celles de nombreux clercs devenus des scribes consciencieux ? Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…

Rappelons le sommaire de la revue Rubriques accueilli par le site Utpictura18, déjà salué par Fabula : "Illustrer le roman national", sous la direction de Nicolas Bianchi et Nicolas Diassinous. Adossée à la riche base de données iconographique Utpictura18, le sommaire fait le pari de la pluridisciplinarité (études littéraires, arts de la scène, histoire et histoire de l’art, études médiatiques, didactique, etc.) pour aborder au fil d’un long XIXe siècle (1789-1918) des supports iconographiques aussi variés que possible (manuels scolaires, pièces de théâtre, affiches, peinture d’histoire, jeux de société), en leur posant quelques-unes des grandes questions que soulève cette mise en image du roman national.

Mais aussi, aux éditions Mare & Martin, l'essai de Margot Renard, Aux origines du roman national. La construction d’un mythe par les images, de Vercingétorix aux Sans-culottes (1814-1848).—

(Illustr : Paris, le 16 mai 1931. Inauguration du Musée permanent des colonies, dans le cadre de l’Exposition coloniale. À gauche, V. Beauregard souhaite la bienvenue à P. Reynaud, ministre des colonies et à M. Olivier, ancien gouverneur général de Madagascar et co-organisateur de l’Exposition avec le Maréchal Hubert Lyautey, ©Agence Rol / Wikimedia)