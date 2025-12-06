Subvertir le male gaze
Après Des femmes et du style. Pour un feminist gaze paru aux éditions Divergences en 2023, Azélie Fayolle fait paraître aux mêmes presses Subvertir le male gaze. Elle montre comment celui-ci façonne nos imaginaires, sexualise les corps, euphémise la violence et compartimente les savoirs. "Partout dans notre littérature, des classiques incontournables aux poètes maudits, de l'antiquité gréco-romaine aux essais contemporains, on retrouve cette banalité du mâle qui naturalise et esthétise la domination masculine". Elle invite à relir Ovide, Molière, Laclos, Maupassant, Zola et les autres d'un œil neuf : "l'hégémonie du male gaze se fissure littéralement et dans tous les sens par les female gaze, feminist gaze, lesbian gaze, animal gaze, child gaze… autant de manières de subvertir le virilisme, de bordéliser, de queeriser, pour ouvrir une pluralité de mondes possibles et de récits d'émancipation".