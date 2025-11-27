À travers une lecture renouvelée de l’histoire littéraire du romantisme français depuis sa réception en Orient, Manel Belhadj Ali apporte un éclairage décisif sur Le romantisme français et la renaissance arabe (UGA éd.), sur l’ampleur notamment des circulations intellectuelles et artistiques entre l’Europe et le monde arabe, l’Égypte et la France en particulier. S’appuyant sur des archives inédites consultées en France et en Égypte, dont une partie figure ici traduite, l'ouvrage vise à montrer l’influence du romantisme français (1820-1830) sur la littérature arabe (1890-1930), en analysant les différentes traductions d’Alphonse de Lamartine, de Victor Hugo et d’Alphonse Karr.

(Illustr. : Esquisse pour La mort de Sardanapale, Eugène Delacroix, ca. 1826, Musée du Louvre)