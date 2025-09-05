Jamil Alioui, Le symbolisme technologique de Gilbert Simondon

Peu de philosophes sont allés aussi loin que Gilbert Simondon (1924-1989) dans l’élaboration d’une réflexion sur les réalités techniques. Pourtant, de prime abord, son oeuvre semble ignorer l’informatique et les ordinateurs. Ce paradoxe est le point de départ d’un voyage critique à travers ses écrits, à partir de cette interrogation : comment penser la culture dans un monde intégralement technicisé et qui redéfinit notre rapport aux signes ? Cet ouvrage montre comment Simondon articule trois dimensions – phénomènes, opérations et symboles – pour construire progressivement une relation originale entre invention technique et invention culturelle.

Les célèbres thèses de 1958 sur l’individuation et les objets techniques, souvent considérées comme le coeur de son oeuvre, apparaissent alors comme une étape transitoire dans un projet philosophique plus vaste. En revenant sur des textes moins étudiés, ce livre met en lumière la genèse d’un symbolisme technologique : une pensée de l’invention où le savoir technique et l’expression symbolique se rencontrent et se complètent de façon fertile.

Le rapprochement de Simondon avec des penseurs du symbolisme que sont Leibniz, Kant ou Cassirer nous invite en outre à reconsidérer l’actualité de sa réflexion pour interroger notre rapport aux technologies culturelles, à l’heure où l’invention tend à être capturée et réifiée.

Livre également proposé au téléchargement en OpenAccess…

—

Sommaire

Avant-propos

Abréviations bibliographiques

Introduction

Première partie. Les ambitions d’une culture technologique (1950-1958)

1 Symbolisme pédagogique et discontinuité sociale

2 De la sociologie des classes aux domaines de l’être

3 De la Cybernétique à la philosophie

Conclusion de la première partie

Deuxième partie. La culture entre phénoménalité et technicité (1958-1960)

4 La technicité du symbolisme dans la « Note complémentaire »

5 Le problème de la culture dans la thèse secondaire

6 Le collectif comme oeuvre à faire dans la thèse principale

Conclusion de la deuxième partie

Troisième partie. L’invention du symbolisme technologique (1960-1983)

7 La réalité culturelle entre sacralité et technicité

8 Moments d’une psychosociologie de la sacralité

9 Le symbolisme technologique de Simondon

Conclusion de la troisième partie

Conclusion

Bibliographie

Table des matières.