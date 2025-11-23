Chemins de la ruralité
Cécile Rochelois et Dominique Vaugeois publient Le Soc et la plume, pour donner à entrendre les Mots et voix de la ruralité, de l'Antiquité à la littérature française contemporaine (Droz), et interroger la valeur heuristique de la notion de ruralité pour relire les textes qu’ils étudient ou écrivent. Rappelons le sommaire que la Revue des Sciences humaines avait consacré à la notion, à l'initiative de Sylviane Coyault et Claire Jaquier et sous le titre "Écrire la ruralité", ainsi que l'essai de Jean-Yves Laurichesse, Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui (Classiques Garnier), dont Cyrille François avait rendu compte au sein d'un dossier critique d'Acta fabula voué aux "Mémoires du travail" : "Le monde rural dans la littérature contemporaine". On pourra aussi lire dans le volume Ramuz et la nature accueilli au sein de nos Colloques en ligne, l'essai de Claire Jaquier : "De Ramuz aux romans ruraux contemporains, la salutation paysanne revisitée".
(Photo: Gustave Roud, Travaux et fêtes)
