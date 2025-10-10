Muriel Combes, Simondon. La philosophie du transindividuel

Préface de Pierre Macherey

Ce livre est une parfaite introduction à la pensée de Gilbert Simondon, c’est aussi une étude remarquable par sa clarté, et par le geste spécifique et fécond qui l’oriente, à savoir la volonté de détacher Simondon de son identité de « penseur-de-la-technique » pour faire apparaître dans sa philosophie les éléments d’une éthique et d’une politique articulées autour de la notion de transindividuel.

« Que peut un être humain pour autant qu’il n’est pas seul ? »

Muriel Combes est née en 1971. Agrégée de philosophie, elle a soutenu une thèse sous la direction de Jacques Rancière en 2002. Elle est l’autrice de La vie inséparée. Vie et sujet au temps de la biopolitique (Dittmar, 2011) et de plusieurs articles sur la biopolique, le cinéma, la politique.