Mise à l'enquête
À l'initiative de Thierry Bonnot, Antonella Di Trani et Claude Grin, un volume vient rassembler les écrits d’Alban Bensa sous le titre L’Enquêteur enquêté. L'anthropologie et sa critique (Anacharsis). Délaissant les grands ensembles théoriques surplombants véhiculés par la pensée routinière, attentif aux mutations des mondes sociaux comme aux acteurs et à leurs paroles, l'anthropologue ne cesse de revenir aux multiples effets des enquêtes de terrain.
Signalons par anticipation le colloque qui se tiendra les 8 et 9 octobre 2025 à la MSH de Clermont-Ferrand "Littérature d’enquête et journalisme littéraire : vers un nouveau paradigme de la preuve ?", dont on peut retrouver sur Fabula l'appel à contributions.
Et rappelons les comptes rendus donnés dans Acta fabula de récents essais consacrés aux relations entre anthropologie et littérature : L’Anthropologie comme conversation. La relation d’enquête au cœur de l’écriture de Steven Prigent (Anacharsis), par Mathilde Buliard sous le titre "Écrire l’enquête, situer l’enquêteur : pour une anthropologie scientifique, éthique & politique". Ou encore, sur l'essai de Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur (Corti) : "L’écrivain contemporain, entre désir de savoir & esthétique de l’opacité", par Émilie Charbonnier-Massonnat.