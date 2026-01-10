Editos
Actualités
Sur les traces du temps

Sur les traces du temps

Publié le par Marc Escola

Qu’est-ce que le temps ? Constitue-t-il une réalité autonome ou une simple relation entre les êtres ? Un élément irréductible du monde ou une forme de la conscience, voire une illusion subjective ? S’écoule-t-il vers le passé ou vers l’avenir ? Est-il réversible ou irréversible ? Peut-il même être défini ? Dans Sur les traces du temps (Minuit), Christophe Bouton se propose d’instruire ces questions à nouveaux frais, en s’appuyant sur plusieurs apports récents de la philosophie et des sciences de la nature. Son point de départ est la conviction qu’il faut libérer la pensée du temps du primat ontologique du présent, qui consiste soit à affirmer que seul le présent existe, en reléguant le passé et l’avenir dans le néant, soit à concevoir ceux-ci sur le modèle du présent, dont ils ne seraient que des formes dérivées ou dégradées. L’avenir, le présent et le passé existent tout autant, mais selon des modalités différentes que cette enquête se donne pour tâche d’analyser selon trois catégories principales, unies comme les volets d’un triptyque : la puissance, la présence et la trace