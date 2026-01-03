Norbert Elias dans la solitude des mourants

Alors que les tabous liés à la sexualité s’effacent peu à peu, la mort, elle, tend à disparaître de l’imaginaire collectif. Autrefois vécue comme un événement social, l’agonie apparaît aujourd’hui comme une expérience solitaire. Entre progrès de médecine et recul du sentiment religieux, c’est cette contradiction entre une existence à la fois mieux maîtrisée dans son déroulement et de plus en plus insaisissable dans son issue que Norbert Elias explore ici. En croisant approches historiques, psychologiques et philosophiques, il nous confronte à ces angoisses fondamentales. Flammarion réédite dans la collection "Champs" et avec une postface signée par Didier Éribon ce titre Indisponible en français depuis 10 ans.