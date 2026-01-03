Norbert Elias dans la solitude des mourants
Publié le par Marc Escola
Alors que les tabous liés à la sexualité s’effacent peu à peu, la mort, elle, tend à disparaître de l’imaginaire collectif. Autrefois vécue comme un événement social, l’agonie apparaît aujourd’hui comme une expérience solitaire. Entre progrès de médecine et recul du sentiment religieux, c’est cette contradiction entre une existence à la fois mieux maîtrisée dans son déroulement et de plus en plus insaisissable dans son issue que Norbert Elias explore ici. En croisant approches historiques, psychologiques et philosophiques, il nous confronte à ces angoisses fondamentales. Flammarion réédite dans la collection "Champs" et avec une postface signée par Didier Éribon ce titre Indisponible en français depuis 10 ans.