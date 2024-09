Littérature d’enquête et journalisme littéraire : vers un nouveau paradigme de la preuve ? (MSH Clermont-Ferrand)

Colloque international



« Littérature d’enquête et journalisme littéraire : vers un nouveau paradigme de la preuve ? »



Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, les 8 et 9 octobre 2025

CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique) Université Clermont-Auvergne

CRLA-Archivos (Centre de Recherches Latino-Américaines) Université de Poitiers



| APPEL À COMMUNICATIONS |



Brouillant les frontières entre fiction et non-fiction, la littérature du début du XXIe siècle et le journalisme littéraire témoignent d’une démarche visant à transcender les conventions traditionnelles du traitement du réel par le biais d’une enquête. Du côté littéraire, cela relève d’une ferveur renouvelée pour l’utilisation d’archives, de témoignages, d’entretiens et de documents de toutes sortes. Des théoriciens de différentes disciplines, et notamment des arts visuels, ont décrit ce regain d’intérêt pour le factuel comme un « tournant archivistique » (cf. H. Foster, 2004, O. Enwezor, 2008) ou « documentaire » (Nash, 2008; Ruffel, 2012). Pour mettre en récit leurs enquêtes, les écrivains-enquêteurs font souvent appel à ce que Saidiya Hartman nomme la « fabulation critique » (2019) i.e. une modalité d'écriture qui combine la recherche historique et archivistique à la théorie critique et la fiction narrative afin d’émettre des hypothèses sur les lacunes de l’histoire et des archives. Du côté journalistico-littéraire, la production est également sensible à la démarche de l’enquête, surtout lorsqu’il s’agit du genre du reportage. Cela se traduit notamment par une quête d’immersion pour mieux appréhender la réalité observée. Dans le journalisme littéraire, la pratique de l’immersion s’opère lorsque le journaliste-écrivain se présente, selon Traïni (2017), sur le terrain et cherche à connaître les faits de l’intérieur. C’est ainsi un outil indispensable pour l’enquête journalistique, qui sert à capturer ce que l’auteur appelle « la réalité brute ». Cette pratique empruntée aux sciences sociales, pouvant être physique et corporelle (Simard-Houde, 2018), permet au journaliste-écrivain de franchir la « frontière qui s’ouvre à un monde inconnu » (Leroux et Neveu, 2017). L’immersion, comme condition pré-requise d’enquête journalistique, réaffirme alors le caractère social de l’activité journalistique, comme domaine de médiation et de représentation d’une réalité sociale. Dans le journalisme littéraire, elle donne voix à l’expérience vécue, en mettant en évidence la vie émotionnelle et la subjectivité des personnages et aussi du journaliste. Au-delà du journalisme, il nous semble pertinent d’étendre l’analyse à d’autres disciplines fondées sur l’enquête, comme celle de la sociologie. Tout comme l’on conçoit un journalisme littéraire, ne pourrait-on pas s’interroger sur l’idée d’une « sociologie littéraire », à l’aune de ce que propose le Colombien Alfredo Molano[1], sociologue de formation devenu journaliste et écrivain ? Cette hypothèse entre en résonance avec la posture d’Ivan Jablonka développée dans son ouvrage L’histoire est une littérature contemporaine (2014). L’écriture de Molano exploite les potentialités de l’hybridité propre aux récits d’enquête. Il s’emploie à fictionnaliser les témoignages recueillis lors de ses enquêtes dans le but de toucher un public plus large que celui de ses pairs, trop sclérosé selon lui. A ce titre, le sociologue Orlando Fals Borda propose une théorie de l’imputation pour caractériser l’écriture d’Alfredo Molano qu’il résume comme suit, dans le prologue à Siguiendo el corte – relatos de guerras y de tierras. Punto de lectura – Alfaguara. Bogotá, 2006 (1989), d’Alfredo Molano :

El principal procedimiento de Molano sobre el terreno ha sido el que en otra parte he llamado « imputación » a través de entrevistas, mayormente grabadas, cuya información se escoge, se suma y se adscribe a un personaje clave que uno mismo puede bautizar o identificar independientemente (Fals Borda : 2006).



Concernant la « littérature d’enquête » (cf. Coste 2017; Demanze 2019; Piégay, 2019, Zenetti, 2019), Marie-Jeanne Zenetti explique que l’entrée dans le XXIe siècle nous confronte à un double changement de paradigme : épistémologique et herméneutique qui affecte à la fois la manière dont les œuvres et les auteurs cherchent à faire connaître le monde et le statut de vérité auquel leurs textes aspirent (cf. Zenetti, 2019). Dans leurs usages contemporains, les imaginaires de l’écrivain et de l’artiste « enquêteur » restituent la quête de vérité et la valeur de la preuve au centre du débat. Aussi, la dimension affective qui se dégage des enquêtes archivistiques devient-elle un autre élément important dans ce que l’écrivaine et historienne Cristina Rivera Garza a nommé des « écritures géologiques » (2022), des textes faits à partir de multiples sédiments où la propre écriture cohabite, à travers les archives, avec les voix du passé. La dimension collective devient également centrale dans cette littérature dite « de terrain » (Viart 2016; 2019) où la recollection de témoignages, les entretiens et reportages ou la simple écoute et la reprise des voix d’autrui nous confrontent à des textes pluriels et polyphoniques, à des œuvres écrites ou réécrites avec les autres. Surtout, la place centrale qu’occupe le matériau documentaire dans ces œuvres traduit un changement majeur : il ne s’agit plus de représenter le réel, mais de chercher les moyens de le connaître et de le rendre visible en misant sur la sincérité du narrateur et la rigueur de la recherche menée par l’auteur-enquêteur. De ce point de vue, ces enquêtes littéraires relèvent d’une factualité critique et réflexive et nous font réfléchir à une vérité qui ne cesse d’être questionnée et qui est inséparable du processus même par lequel les faits sont reconstruits ou mis en lumière.



Ce colloque international se propose de réfléchir au statut de ces textes et de ces œuvres, à mi-chemin entre la fiction et la non-fiction. Plus particulièrement, nous aimerions réfléchir aux modes narratifs, aux procédés littéraires et narratologiques et aux paramètres textuels et paratextuels qui permettent de les identifier comme tels et d’établir un horizon de lecture et de réception spécifique, que ce soit dans le domaine de la littérature d’enquête ou bien dans celui du journalisme littéraire. Il sera particulièrement intéressant de réfléchir aux « postures littéraires » (Jérôme Meizoz, 2007; 2011; 2016) que les auteurs-enquêteurs et les journalistes-écrivains adoptent, tant au niveau textuel que contextuel, par exemple, à travers leurs interventions dans les médias. Enfin, nous nous attacherons à réfléchir aux effets pragmatiques concrets que ces œuvres produisent dans la sphère publique et sociale, que ce soit en sensibilisant les lecteurs à un sujet d’intérêt public ou encore en ouvrant un dialogue entre la sphère artistique et d’autres instances et discours producteurs de savoirs – la sphère journalistique, judiciaire, historique, etc. Enfin, en juxtaposant les sphères de la recherche et de la création, ce type d’œuvres vise à produire des réactions concrètes chez les lecteurs et les spectateurs. Elles réactivent ainsi la portée politique et la « fonction sociale » de l’art (cf. Dominique Baqué 2004 ; Alexandre Gefen 2020 ; Rancière 2000) et nous amènent à réfléchir aux nouvelles formes d’engagement et d’activisme artistique que le tournant documentaire contemporain amène.



Axes thématiques



Plusieurs axes thématiques sont proposés afin de permettre des croisements et des dialogues entre différents corpus et approches. Chaque participant pourra inscrire son résumé dans un maximum de deux axes.



-Analyse (théorique et/ou critique) des formes narratives contemporaines qui rendent compte de la relation entre littérature et archives

-Analyse littéraire et/ou journalistique des œuvres qui puissent être abordées comme littérature d’enquête ou bien comme journalisme littéraire.

-Études et représentations de nouvelles formes d'engagement et d'activisme artistique qui se dégagent de ces écritures.

-Analyse d'œuvres concrètes (littéraires et/ou journalistiques) sous le prisme de notions telles que : “histoire potentielle” (Ariella Azoulay, 2014), “fabulation critique” (Saidiya Hartman, 2019), “imagination critique” (David Viñas, 1964).

-Rôle des genres littéraires et, en particulier, de la creative non fiction (Kenneth Goldsmith 2011, et al.) parmi ces oeuvres.

-Rôle des genres journalistiques et, en particulier, du reportage parmi les œuvres analysées.

-Études sur les impacts de la pratique immersive dans l’enquête journalistico-littéraire.

-Approches des limites et des potentialités contemporaines du journalisme littéraire « mises en tension » (fiction/non-fiction, vérité/ post-vérité).

Modalité de soumission des propositions



Les propositions de communication en français, portugais ou espagnol (entre 300 et 1000 mots hors bibliographie), accompagnées d’une brève bio-bibliographie comprenant les institution(s) de rattachement, seront à soumettre avant le 28 février 2025 via le formulaire suivant :

https://forms.gle/jGLMDjfFUsHxukAH9

—



Calendrier



Envoi des propositions de communication : jusqu’au 28 février 2025

Validation des propositions : 31 mars 2025

Aspects formels des communications

La durée de chaque communication sera de 20 minutes.



Langues du colloque

Français, espagnol et portugais.



Forme de participation

Présentielle.



Comité d’organisation

Paula Klein (MCF CELIS - Équipe Écritures et interactions sociales)

Ailton Sobrinho (MCF CELIS - Équipe Écritures et interactions sociales)

Lisandro Relva (Universidad Nacional de la Patagonia Austral-CONICET)

Cécile Quintana (PR CRLA-Archivos)

Pour toute question, vous pouvez contacter le comité d’organisation via le courriel suivant:



[1] Alfredo Molano (1944-2019) a toujours été très engagé aux côtés des populations les plus vulnérables de la société colombienne. C’est un homme de terrain qui a recueilli de nombreux témoignages et qui a joué un rôle fondamental dans la Commission de la vérité en Colombie.