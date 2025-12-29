La philosophie selon Jean-Baptiste Brenet
Jean-Baptiste Brenet se pose la question après tous ses aînés : Qu'est-ce que la philosophie ? Dans son nouvel essai accueilli aux éditions Rivages, il rappelle que la tradition veut que l’acte de philosopher soit comparé à la vision. "Or Aristote dit deux choses qui sont trop négligées : premièrement, que voir, c’est non seulement saisir le visible, mais aussi, paradoxalement, l’invisible, le non-visible ; deuxièmement, que voir, c’est voir des couleurs, de jour mais aussi de nuit, le phosphorescent. Dès lors quelles sont les implications pour la philosophie ? Que veut dire philosopher si c’est appréhender ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne peut voir, ou bien ce qui, dans le noir, luit ?" Les mêmes presses rééditent son précédent titre : Que veut dire penser ? Arabes et latins, qui faisait dialoguer philosophes médiévaux arabes et latins autour des multiples sens du mot "penser". Rappelons également la récente publication aux éditions Macula de Le Dehors dedans. Averroès en peinture, déjà salué par Fabula.