L’Anthropologie comme conversation

La relation d'enquête au cœur de l'écriture

Steven Prigent

Postface d’Éric Chauvier

Toulouse, Anacharsis, 2021

Paru en octobre 2021

112 p. — ISBN : 9791027904259 — 15 €

La relation d’enquête, c’est bien le levier incontournable de production des traces, des preuves empiriques qui sous-tendent les textes anthropologiques. Sans preuves, pas de science. Sauf qu’entre les traces et l’écriture, le lien est ténu, et sa rupture est fatale, en ce qu’elle peut soudainement faire basculer le chercheur dans le registre de la fiction, un basculement qui de surcroît peut encourir certaines implications politiques.

Ce livre s’adresse à la fois aux sciences sociales et à la littérature non fictionnelle, et réfléchit à la nécessité scientifique et politique d’une mise en écriture réaliste, puisque réflexive et située, référentielle et polyphonique, des relations entre l’enquêteur et ses interlocuteurs. Une écriture polarisée sur l’ordinaire de l’enquête et de la vie des personnes rencontrées.

