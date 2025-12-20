Vénus tout entière
De la mythologie grecque aux tableaux de Botticelli, de la chasse aux sorcières à Marilyn Monroe, de Michel Foucault à bell hooks, la figure de Vénus habite et irrigue nos imaginaires du corps et du désir. Raísa Inocêncio se penche dans Guérir Vénus (Wildproject) sur cet archétype ambigu pour mettre au jour les soubassements masculinistes et violents qui construisent l’image de la femme et nos façons de l’aimer. Le périple la mène de la fameuse "Vénus hottentote", à la fois victime et figure clé dans la guérison de la blessure coloniale et patriarcale. En parallèle de cette contre-histoire qui s’étend des Vénus paléolithiques aux drag queens, l’autrice propose une série de réflexions pour décoloniser l’amour : une pédagogie féministe du désir qui s’adresse à toutes et tous – quels que soient leur genre, leur âge ou leur origine. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage… (Illustr. : Josephine Baker dansant le charleston, ca. 1926)