Alban Bensa, L’Enquêteur enquêté. L'anthropologie et sa critique

Textes réunis et présentés par Thierry Bonnot, Antonella Di Trani et Claude Grin

Les écrits d’Alban Bensa rassemblés dans cet ouvrage déploient ses réflexions autour des pratiques et des enjeux de l’anthropologie. Délaissant les grands ensembles théoriques surplombants véhiculés par la pensée routinière, attentif aux mutations des mondes sociaux comme aux acteurs et à leurs paroles, il ne cesse de revenir aux multiples effets des enquêtes de terrain.

Les questions de la réciprocité des échanges, de la profondeur des temporalités, de l’apprentissage d’un monde autre et de sa mise en récit le poussent à se pencher plus particulièrement, leitmotiv de ce livre, sur la part subjective, réflexive, dans la production du savoir anthropologique.

On retrouvera ici le verbe tonique de l’anthropologue, son humour décapant aussi bien que la pénétration de ses méditations. Qu’il s’agisse de textes à portée épistémologique ou de comptes rendus de lectures, ses écrits sur la fabrique de l’altérité et ses enjeux politiques demeurent un stimulant dont notre époque a grand besoin.