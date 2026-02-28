Rencontre autour des Écoles : Critique matérialiste des appareils scolaires et de À l’école althussérienne (Université Paris 8)

Rencontre autour des

Écoles : Critique matérialiste des appareils scolaires (Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, texte établi et présenté par Yoshiyuki Sato, PUF, coll. “Perspectives critiques”, publié en septembre 2025)

et de À l’école althussérienne (Xavier Riondet, Le Bord de l’eau, publié en juin 2025)

Vendredi 20 mars, 13-16h, salle J001 (bâtiment J), Université Paris 8.

Entre 1968 et 1969, un groupe de chercheurs composé d’Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, prépare, sans leur maître Louis Althusser, un livre collectif sur la critique de l’école. Ce livre ne paraîtra jamais. Pourtant, les constats qu’il établissait étaient d’une actualité brûlante.

L’école, véhicule de la reproduction sociale et porte-voix de l’idéologie dominante, y faisait l’objet d’une critique virulente – surtout dirigée contre son instrumentalisation par l’État et les forces capitalistes. Aujourd’hui, à l’heure où l’école fait l’objet d’attaques toujours plus impitoyables de la part même de ceux qui s’en sont servi pour maintenir leur mainmise sur les esprits, le dossier devait être rouvert. Cinquante-six ans après, il n’a pas pris une ride. Qui souhaite renouer avec le combat pour une école véritablement émancipatrice doit s’y plonger.

Intervenants : Étienne Balibar, Christian Baudelot (auteurs d’Écoles), Yoshiyuki Sato (Université de Tsukuba, Japon), Xavier Riondet (Université Rennes 2, auteur de À l’école althussérienne), Bertrand Ogilvie (Université Paris 8)