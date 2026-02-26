Journée d’hommage à Jean Ehrard, 1926-2023 (Sorbonne)

Journée d’hommage à Jean Ehrard (1926-2023)

28 mars 2026 salle D306 dite "de la Fresque", Sorbonne Université

17 rue Sorbonne, 75005 Paris

Organisée par Christophe Martin (Sorbonne Université) et Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne) avec le soutien de la SFEDS (Société Française d’Étude du Dix-huitième Siècle), de la Société Montesquieu, du pôle « Europe des Lumières » de l’Initiative Europe (Sorbonne Université), du CELIS (Université Clermont Auvergne) et de la MSH de Clermont-Ferrand et le parrainage de la Société d’Histoire littéraire de la France.

*

9h 00 : Accueil des participants

9h 25 : Allocution d’ouverture par Christophe Martin et Françoise Le Borgne

Séance 1 : Les engagements intellectuels et politiques

9h 30 : Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne) : « Jean Ehrard, un dix-huitiémiste dans le siècle »

9h 50 : Michel Delon (Sorbonne Université) « Jean Ehrard et l’histoire des idées »

10h 10 : Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne) « Un républicain face à la Révolution française ».

10h 30 : Claudine Cohen (EHESS) « Jean Ehrard, esclavage et Lumières ».

10h 50 : Discussion

11h 20 : Pause

Séance 2 : Les engagements académiques

11h 50 Christophe Martin (Sorbonne Université) : « Jean Ehrard et la Société Française d’Étude du Dix-huitième Siècle »

12h 10 Catherine Volpilhac-Auger (ENS Lyon, présidente de la Société Montesquieu) « La Société Montesquieu et les Œuvres complètes de Montesquieu. »

12h 30 : Discussion

13h 00 : Déjeuner

Séance 3 : L’ouverture internationale

14h 30 : Philip Stewart (Université Duke, USA), « Apprentissage d’un métier. Quelques réminiscences personnelles »

15h 00 : Lorenzo Bianchi (Université de Naples – L’Orientale) et Rolando Minuti (Université de Florence) : « Jean Ehrard et l’Italie ».

15h 20 : François Rosset (Université de Lausanne) « Les amitiés polonaises de Jean Ehrard ».

15h 40 : Discussion

16h 00 : Fin de la journée

Prière de s'inscrire au plus tard le 24 mars 2026 auprès de Françoise Le Borgne: francoise.le_borgne@uca.fr