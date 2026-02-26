Conférence H3SF - Keynote by Sean Seeger: “Dystopia and Social Theory: The Case of Max Weber and Aldous Huxley”

Dans le cadre du projet H3SF: Humanities and Social Sciences and Speculative Fictions, nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine conférence du cycle H3SF, qui se tiendra le 12 mars de 14h à 16h, exclusivement en ligne.

Cette séance sera animée par Sean Seeger, Maître de conférences en littérature moderne et contemporaine et directeur du département de littérature, cinéma et théâtre à l’Université d’Essex.

Son intervention, intitulée “Dystopia and Social Theory: The Case of Max Weber and Aldous Huxley”, proposera une nouvelle approche de la littérature utopique et dystopique à la lumière de la théorie sociale classique, en mettant en dialogue les travaux de Max Weber et l’œuvre d’Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes.

Nous espérons vous y voir nombreux !

Bien cordialement,

L'équipe H3SF