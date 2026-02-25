Poétiques et figures de la liberté et de l’existence dans les lettres, les arts et la pensée polonaise, XIXᵉ–XXIᵉ s. (Inalco, Paris)

Le Centre de Recherche Europes-Eurasie-CREE (Inalco) et la Section des études polonaises de l’INALCO, avec le concours de la Faculté de philologie de l’Université de Białystok, de la Faculté de philologie, de l'Institut d'études polonaises et de journalisme de l’Université de Rzeszów, du Centre de civilisation française et d’études francophones en Pologne (CCFEF) de l’Université de Varsovie, de l’Institut polonais d’études sur l’art du monde (PISnSŚ), de l’Institut polonais de Paris, de la revue « Akcent » (Lublin) ainsi que de l'Antenne parisienne de l’Académie polonaise des sciences (PAN), vous invitent au colloque international intitulé :

"Poétiques et figures de la liberté et de l’existence dans les lettres, les arts et la pensée polonaise (XIXᵉ–XXIᵉ s.)" (Figury wolności oraz egzystencji w literaturze, sztukach i myśli polskiej. Polskie narracje istnienia (XIX–XXI w.).

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet du Centre de Recherches Europe-Eurasie, CREE, de l'Inalco :

Formes, expériences et quête de liberté : la littérature, les arts et la pensée polonaise dans un contexte global (Formy, doświadczenia i dążenie do wolności: literatura polska w ujęciu globalnym).

Cet événement est placé sous le haut patronage de M. Wiesław Tarka, chargé d’affaires a.i. de la République de Pologne en France.

À vocation interdisciplinaire, la rencontre réunira des chercheuses et chercheurs venus de Pologne, de France et d’autres pays, issus notamment des champs de la littérature, de l’histoire, de la philosophie, des études culturelles et de l’histoire de l’art. Elle a pour ambition de repenser la place de la culture polonaise dans un horizon global, ainsi que les modalités contemporaines de sa transmission, de sa réception et de sa mise en relation avec d’autres traditions intellectuelles et artistiques.

Conçu comme un moment de seuil et d’impulsion, ce colloque constitue le premier jalon d’un ensemble d’initiatives scientifiques appelées à se développer dans la durée. Il vise à faire de Paris un lieu privilégié de réflexion sur les lettres, les arts et la pensée polonaise dans leur dimension européenne et mondiale, ouvert à la pluralité des approches, des sensibilités et des cadres théoriques.

Axes et problématiques

Le projet propose de reconsidérer les transformations de la littérature et de la pensée polonaises du XIXᵉ au XXIᵉ siècle à partir de trois notions-clés étroitement articulées : liberté, existence et relation.

La liberté, notion centrale au XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ, renvoie aux imaginaires de l’héroïsme, de l’émancipation et de la lutte politique et nationale.

L’existence, plus caractéristique de la modernité tardive et de la postmodernité, exprime au contraire l’incertitude, la fragilité du sens, l’expérience du traumatisme et la dimension relationnelle du vivre.

Entre ces deux pôles s’opère un déplacement majeur : de la liberté conquérante vers une existence partagée, affective, vulnérable, voire écologique et planétaire.

Les cadres théoriques mobilisés pourront croiser notamment :

la phénoménologie de l’expérience,

les ontologies relationnelles,

le posthumanisme,

les affect studies,

ainsi que les approches comparatistes et transnationales.

Programme de la manifestation scientifique



Lundi 16 mars 2026

Inalco - Maison de la recherche

Auditorium Georges Dumézil

2 rue de Lille, Paris 7e

- 9h30-10h : Accueil des participant.es

- 10h-10h15 : Ouverture du colloque (Otwarcie konferencji)

Allocutions officielles

M. Wiesław Tarka, chargé d’affaires a.i. de la République de Pologne en France

Mme Małgorzata Grąbczewska, Directrice de l’Institut Polonais de Paris

Mme Aldona Jankowska, Directrice de la Station scientifique de l’Académie polonaise des sciences à Paris

M. Piotr Biłos, responsable de la section des études polonaises (Inalco)

- 10h15-12h40 : PANEL I : Liberté, déracinement et éthique du témoignage (Wolność, wykorzenienie i etyka świadectwa)

Modération : Piotr Biłos (Inalco)

Violetta Wejs-Milewska (Université de Białystok) : Le concept de liberté dans les articles de presse et la correspondance de l’émigration polonaise au XXᵉ siècle (Kategoria wolności w dyskursie publicystycznym i epistolograficznym emigracji polskiej XX wieku)

Hélène Włodarczyk (Sorbonne Université, professeure émérite) : L’envers du monde – la littérature polonaise du demi-siècle totalitaire (1939–1989) (Odwrotna strona świata – literatura polska półwiecza totalitaryzmu (1939–1989))

Włodzimierz Bolecki (IBL PAN, Varsovie) : Gustaw Herling-Grudziński : l’exil comme espace de liberté et d’expérience existentielle (Gustaw Herling-Grudziński: emigracja jako przestrzeń wolności i doświadczenia egzystencjalnego)

Olaf Krysowski (Université de Varsovie) : Cultures de contact et imaginaires romantiques de Mickiewicz à Krasiński (Kultury styku i romantyczne imaginaria od Mickiewicza do Krasińskiego)

Anna Dworak (Université de Rzeszów) : Commémorer la liberté : célébrations nationales et patriotiques de la diaspora polonaise à Rio de Janeiro dans la première moitié du XXᵉ siècle (Upamiętnianie wolności: narodowe i patriotyczne obchody Polonii w Rio de Janeiro w pierwszej połowie XX wieku)

- 12h20-12h40 : Discussion générale (Dyskusja ogólna)



- 12h40-14h10 : Déjeuner (Przerwa obiadowa)

- 14h10-17h45 : PANEL II : Figures de l’authenticité et désenchantement du réel (Figury autentyczności i rozczarowanie realnością)

Modération : Hélène Włodarczyk

Jerzy Malinowski (Institut polonais d’études sur l’art du monde) : Entre Varsovie et Paris : migrations artistiques et échanges picturaux à l’époque de la modernité (Między Warszawą a Paryżem: artystyczne migracje i wymiana malarska w epoce nowoczesności)

Anna Nasiłowska (IBL PAN, Varsovie) : Cultures en dialogue. La Pologne, la France et la dimension européenne dans l’espace de la liberté et de l’existence (Kultury w dialogu. Polska, Francja i wymiar europejski w przestrzeni wolności i egzystencji)

Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Institut polonais d’études sur l’art du monde) : La perspective polonaise dans l’espace intellectuel européen au tournant du siècle : Manggha. Promenades à travers le monde, l’art et les idées de Feliks Jasieński (1901) (Polska perspektywa w przestrzeni intelektualnej Europy przełomu wieków: Manggha. Przechadzki po świecie, sztuce i ideach Feliksa Jasieńskiego (1901))

Michał Obszyński (Université de Varsovie) : Entre imaginaires polonais et français de la liberté : la littérature comme espace de révolte et d’affirmation (Między polską a francuską wyobraźnią wolności: literatura jako przestrzeń buntu i afirmacji)



- 15h50 -16h10 : Pause café (Przerwa kawowa)



- 16h10-17h20 :

Ewa Bobrowska (Fondation Terra, Paris) : La correspondance de Mela Muter avec Josette Bournet : enjeux immanents et éditoriaux (Korespondencja Meli Muter z Josette Bournet: zagadnienia immanentne i edytorskie)

Maciej Urbanowski (Université Jagellonne) : La liberté dans l’œuvre de Jarosław Marek Rymkiewicz (Wolność w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza)

Piotr Biłos (Inalco, CREE) : Réalité et fiction dans la prose polonaise après 1956 (Fikcja i rzeczywistość w prozie polskiej po 1956 roku)

- 17h20-17h45 : Discussion générale (Dyskusja ogólna)



- 17h45-19h : TABLE RONDE : Les espaces-frontières au centre : la revue « Akcent », diaspora et circulations centre-européennes de la liberté (Pogranicza w centrum: „Akcent”, diaspora i obiegi wolności)

Modération : Piotr Biłos (Inalco)

Participants : Bogusław Wróblewski (Rédacteur en chef de la revue « Akcent ») et Aneta Wysocka (UMCS)



Mardi 17 mars 2026

Inalco - Maison de la recherche

Auditorium Georges Dumézil

2 rue de Lille, Paris 7e

- 9h30-10h : Accueil des participant.es

- 10h-12h05 : PANEL III : Voix féminines, conscience critique et héritages moraux (Głosy kobiece, świadomość krytyczna i dziedzictwa moralne)

Modération : Emeline Quintin (MEAE)

Anna Janicka (Université de Białystok) Liberté et émancipation : les voix féminines dans la littérature polonaise (1864–1918) (Wolność i emancypacja: głosy kobiece w literaturze polskiej (1864–1918))

Anna Jamrozek-Sowa (Université de Rzeszów) Zofia Romanowiczowa : la liberté dans et après le camp. Écriture, relation, affect (Zofia Romanowiczowa: wolność w obozie i po obozie. Pisanie, relacja, afekt)

Anne Kasprzack (Inalco, doctorante) Espaces de l’exil et liberté intérieure : Bobkowski et Herling-Grudziński (Przestrzenie emigracji i wolność wewnętrzna: Bobkowski i Herling-Grudziński)

Sara Haroud (Inalco – Université Paris Cité, M2) Wisława Szymborska et Heiner Müller : poésie de la désillusion et liberté de l’esprit (Wisława Szymborska i Heiner Müller: poezja rozczarowania i wolność ducha)

-11h40-12h05 : Discussion générale (Dyskusja ogólna)



- 12h05-13h35 : Déjeuner (Przerwa obiadowa)



- 13h35-17h50 : PANEL IV : Europe, critique et modernité (Europa, krytyka i nowoczesność)

Modération : Michał Obszyński (Université de Varsovie)

Jarosław Ławski (Université de Białystok) : Le dilemme de Bregman : la liberté dans les visions polonaises de l’unification européenne (XIXᵉ–XXᵉ siècle) (Dylemat Bregmana: wolność w polskich wizjach integracji europejskiej (XIX–XX wiek))

Marek Kornat (Institut d’Histoire PAN) : Autour de La Pensée captive de Czesław Miłosz. Commentaires et réflexions d’écrivains et d’intellectuels polonais (Wokół „Zniewolonego umysłu” Czesława Miłosza. Komentarze i refleksje polskich pisarzy i intelektualistów)

Arkadiusz Luboń (Université de Rzeszów) : Contrôle de la communication, censure et liberté d’expression : un objet d’étude dans l’enseignement universitaire, entre histoire et contemporanéité (Kontrola komunikacji, cenzura i wolność słowa w dydaktyce uniwersyteckiej – między historią a współczesnością)

Aneta Wysocka (UMCS) : Polonais (et) Européens — catégories floues et mouvantes (à la lumière de l’œuvre de Ryszard Kapuściński) (Polacy (i) Europejczycy — kategorie rozmyte i ruchome (w świetle twórczości Ryszarda Kapuścińskiego))

- 15h40-16h : Pause café (Przerwa kawowa)



- 16h-17h25 : Pause café (Przerwa kawowa)

Emeline Quintin (MEAE) : L’intelligentsia catholique du XXᵉ siècle comme acteur de résistance culturelle et artisan de la définition de l’identité polonaise (Inteligencja katolicka XX wieku jako aktor oporu kulturowego i współtwórca definicji tożsamości polskiej)

Charles Garatyński (écrivain) : Witkacy et Gombrowicz face à l’épuisement moderne de la liberté (Witkacy i Gombrowicz wobec nowoczesnego kryzysu wolności)

- 17h25-17h50 : Discussion générale et débat final (Dyskusja ogólna i debata końcowa)

- 17h50-18h10 : Conclusions générales (Zakończenie konferencji)

Organisation

Piotr Bilos (CREE, Inalco)

Marguerite Bertrand (interprétation)

Maria Świerczyńska (interprétation)

Joachim Serrat (interprétation)