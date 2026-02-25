Turquie – Iran : Traduction et pouvoir (Inalco, Paris)

Le CERMOM a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude "Turquie – Iran : Traduction et pouvoir" le jeudi 19 mars 2026.



Programme :



9h15 – 9h45 : Accueil des participant.es et café

9h45 – 10h : Introduction à la journée d’étude par Julie Duvigneau et Timour Muhidine

Session 1 – Traductions persanes

Modérateur : Amir Moghani (INALCO)

10h – Lætitia Nanquette (Université de Nouvelle – Galles du Sud, Sydney), « L’histoire des débats autour du copyright en Iran »

10h30 – Julie Duvigneau (INALCO), « Traduire de ne plus pouvoir écrire : stratégies de contournement sous Mohammad Rezâ Pahlavi »

11h – 11h30 : Pause-café

11h30 – Samad Alavi (Université d’Oslo), « After the Revolutionary Dream: Mohammad Mokhtari (1942-1998) — Poet-Critic-Translator »

12h – Giacomo Longhi (Université Sapienza Rome), « Un panorama de la traduction de la littérature persane contemporaine en Italie »

12h30 – 14h : Déjeuner

Session 2 – Traductions turques

Modérateur : Nicolas Elias (INALCO)

14h – Lea Nocera (Université l’Orientale de Naples), « Les traductions de Yakup Kadri Karaosmanoğlu en contexte fasciste, 1939-1945 »

14h30 – Habil Sağlam (Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul), « La rubrique littéraire d’un quotidien francophone d’Istanbul : Le Journal d’Orient et ses traductions »

15h – Anthi Kara, (Traductrice et chercheuse indépendante, Paris), « Diffuser la littérature turque dans la Grèce contemporaine : Avram Papazoğlu »

15h30 – 16h : Pause-café

16h – Timour Muhidine (INALCO), « Reşat Nuri Darago, un traducteur multidirectionnel à Ankara, au début de la République »

16h30 – Noémie Cadeau (Université de Saint-Étienne, INALCO), « Une traductrice de la République communiste des lettres : Münevver Andaç »

17h – 17h30 : Conclusion de la journée d’étude

Annonce :

Le romancier Ahmet ALTAN - figure majeure de l’opposition en Turquie - sera présent à Paris du 16 au 20 mars : le 17 à 19h, il fera l’objet d’un entretien au MK2 Bibliothèque, le 18, il participe à l’émission La Grande Librairie (France 5) à 20h30 et le 19, intervient dans une rencontre signature à la librairie Mille Pages de Vincennes (19h30).