Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie depuis 1980 (Inalco, Paris)
Le CERMOM a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude "Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie (depuis 1980)" le vendredi 20 mars 2026.
Programme
9h00 – 9h30 : Accueil des participant.es et café
9h30 – 9h40 : Introduction à la journée d’étude par Noémie Cadeau, Althéa Karadağ et Jeanne Léna
Session 1 – Mouvements sociaux contemporains et stratégies de résistance
9h40 – Duygu Öztin (Université Dokuz Eylül), « Voix féminines et stratégies d’(auto)censure dans la Turquie contemporaine »
10h – Hande Gülen (Université de Lille, EHESS), « Les mouvements sociaux en Turquie depuis 2015 : entre survie et solidarité »
10h20 – Solène Poyraz (EHESS), « Universitaires et journalistes ciblées par le pouvoir en Turquie : la contrainte politique jusque dans les rêves »
10h40 – Karolin Tuncel (Université d’Oxford), « Transnational Political Agency in Turkey’s New Emigration Wave »
11h – Discussion animée par Sümbül Kaya
11h20 – 11h40 : Pause-café
Session 2 – Résistances de Turquie via l’espace transnational depuis les années 1980
11h40 – Bahar Kimyongür (chercheur indépendant), « Histoire des migrations politiques de Turquie en Belgique »
12h – Jeanne Léna et Sidal Sönmez (INALCO), « Les “prisonniers d’opinion” en Turquie dans les années 1980 d’après Amnesty International »
12h20 – Thowhidul Islam (Internation Islamic University Chittagong), « The Kurdish Question beyond Borders: Transnational Resistance Networks Linking Turkey, Iraq, and Iran »
12h40 – Discussion animée par Nora Şeni
13h – 14h30 : Pause déjeuner (buffet et café)
Session 3 – Résister en art : stratégies, résistances et autonomies
14h30 – Conférence d’ouverture de Süreyyya Evren (Arter Istanbul), « In Praise of Self – Censorship: Visibility, Consensus, and the Erosion of Artistic Autonomy », présenté par Timour Muhidine
15h – Alper Bakım (Sorbonne Université), « Yüksel Arslan : art, procès et exil dans une configuration transnationale »
15h20 – Perin Emel Yavuz (EHESS), « Des contre-espaces de l'art à la prison : Anadolu Kültür et la dissémination des contre-récits en Turquie autoritaire (2002-2022) »
15h40 – Zeynep Uğur (Université Aix – Marseille, EHESS), « Entre Istanbul et Berlin : circulations transnationales et reconfigurations des formes de résistance dans le théâtre de la Turquie (1980-2025) »
16h00 – Discussion animée par Althéa Karadağ
16h20 – 16h40 : Pause-café
Session 4 – Internationaliser les lettres turques
16h40 – Zehra Penez (Université de Toulouse), « Circulations transnationales et recompositions du champ littéraire turc (1980-2002) »
17h – Merve Fırat (ODTÜ), « Literature as a Scene of Dissensus: Mehmed Uzun and Political Subjectification in Exile »
17h20 – Yelda Bahtiyar (INALCO), « Roni Margulies, un écrivain juif entre engagement politique et expérience diasporique »
17h40 – Discussion animée par Timour Muhidine
18h – 18h20 : Conclusion de la journée d’étude
Comité d’organisation :
Noémie Cadeau – CERMOM, INALCO et ECLLA, Université Jean Monnet
Althéa Karadağ – CERMOM, INALCO
Jeanne Léna – CERMOM, INALCO
Comité scientifique :
Yohanan Benhaim – IFEA
Lucie Drechselová – CETOBAC, EHESS
Sümbül Kaya – EVS, Université de Lyon
Élise Massicard – CERI, Science Po
Timour Muhidine – CERMOM, INALCO
Alexandre Toumarkine – CERMOM, INALCO