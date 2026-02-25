Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie depuis 1980 (Inalco, Paris)

Le CERMOM a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude "Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie (depuis 1980)" le vendredi 20 mars 2026.

—

Programme

9h00 – 9h30 : Accueil des participant.es et café

9h30 – 9h40 : Introduction à la journée d’étude par Noémie Cadeau, Althéa Karadağ et Jeanne Léna

Session 1 – Mouvements sociaux contemporains et stratégies de résistance



9h40 – Duygu Öztin (Université Dokuz Eylül), « Voix féminines et stratégies d’(auto)censure dans la Turquie contemporaine »

10h – Hande Gülen (Université de Lille, EHESS), « Les mouvements sociaux en Turquie depuis 2015 : entre survie et solidarité »

10h20 – Solène Poyraz (EHESS), « Universitaires et journalistes ciblées par le pouvoir en Turquie : la contrainte politique jusque dans les rêves »

10h40 – Karolin Tuncel (Université d’Oxford), « Transnational Political Agency in Turkey’s New Emigration Wave »

11h – Discussion animée par Sümbül Kaya

11h20 – 11h40 : Pause-café

Session 2 – Résistances de Turquie via l’espace transnational depuis les années 1980



11h40 – Bahar Kimyongür (chercheur indépendant), « Histoire des migrations politiques de Turquie en Belgique »

12h – Jeanne Léna et Sidal Sönmez (INALCO), « Les “prisonniers d’opinion” en Turquie dans les années 1980 d’après Amnesty International »

12h20 – Thowhidul Islam (Internation Islamic University Chittagong), « The Kurdish Question beyond Borders: Transnational Resistance Networks Linking Turkey, Iraq, and Iran »

12h40 – Discussion animée par Nora Şeni

13h – 14h30 : Pause déjeuner (buffet et café)

Session 3 – Résister en art : stratégies, résistances et autonomies



14h30 – Conférence d’ouverture de Süreyyya Evren (Arter Istanbul), « In Praise of Self – Censorship: Visibility, Consensus, and the Erosion of Artistic Autonomy », présenté par Timour Muhidine

15h – Alper Bakım (Sorbonne Université), « Yüksel Arslan : art, procès et exil dans une configuration transnationale »

15h20 – Perin Emel Yavuz (EHESS), « Des contre-espaces de l'art à la prison : Anadolu Kültür et la dissémination des contre-récits en Turquie autoritaire (2002-2022) »

15h40 – Zeynep Uğur (Université Aix – Marseille, EHESS), « Entre Istanbul et Berlin : circulations transnationales et reconfigurations des formes de résistance dans le théâtre de la Turquie (1980-2025) »

16h00 – Discussion animée par Althéa Karadağ

16h20 – 16h40 : Pause-café

Session 4 – Internationaliser les lettres turques



16h40 – Zehra Penez (Université de Toulouse), « Circulations transnationales et recompositions du champ littéraire turc (1980-2002) »

17h – Merve Fırat (ODTÜ), « Literature as a Scene of Dissensus: Mehmed Uzun and Political Subjectification in Exile »

17h20 – Yelda Bahtiyar (INALCO), « Roni Margulies, un écrivain juif entre engagement politique et expérience diasporique »

17h40 – Discussion animée par Timour Muhidine

18h – 18h20 : Conclusion de la journée d’étude

Comité d’organisation :

Noémie Cadeau – CERMOM, INALCO et ECLLA, Université Jean Monnet

Althéa Karadağ – CERMOM, INALCO

Jeanne Léna – CERMOM, INALCO



Comité scientifique :

Yohanan Benhaim – IFEA

Lucie Drechselová – CETOBAC, EHESS

Sümbül Kaya – EVS, Université de Lyon

Élise Massicard – CERI, Science Po

Timour Muhidine – CERMOM, INALCO

Alexandre Toumarkine – CERMOM, INALCO