Agenda
Événements & colloques
Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie depuis 1980 (Inalco, Paris)

Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie depuis 1980 (Inalco, Paris)

Publié le par Marc Escola (Source : Althéa Karadağ)

Le CERMOM a le plaisir de vous inviter à la journée d'étude "Résistances et solidarités transnationales avec les artistes et intellectuel·les de Turquie (depuis 1980)" le vendredi 20 mars 2026.

Programme

9h00 – 9h30 : Accueil des participant.es et café

9h30 – 9h40 : Introduction à la journée d’étude par Noémie Cadeau, Althéa Karadağ et Jeanne Léna

Session 1 – Mouvements sociaux contemporains et stratégies de résistance


9h40 – Duygu Öztin (Université Dokuz Eylül), « Voix féminines et stratégies d’(auto)censure dans la Turquie contemporaine » 

10h – Hande Gülen (Université de Lille, EHESS), « Les mouvements sociaux en Turquie depuis 2015 : entre survie et solidarité » 

10h20 – Solène Poyraz (EHESS), « Universitaires et journalistes ciblées par le pouvoir en Turquie : la contrainte politique jusque dans les rêves » 

10h40 – Karolin Tuncel (Université d’Oxford), « Transnational Political Agency in Turkey’s New Emigration Wave » 

11h – Discussion animée par Sümbül Kaya

11h20 – 11h40 : Pause-café

Session 2 – Résistances de Turquie via l’espace transnational depuis les années 1980


11h40 – Bahar Kimyongür (chercheur indépendant), « Histoire des migrations politiques de Turquie en Belgique » 

12h – Jeanne Léna et Sidal Sönmez (INALCO), « Les “prisonniers d’opinion” en Turquie dans les années 1980 d’après Amnesty International » 

12h20 – Thowhidul Islam (Internation Islamic University Chittagong), « The Kurdish Question beyond Borders: Transnational Resistance Networks Linking Turkey, Iraq, and Iran » 

12h40 – Discussion animée par Nora Şeni

13h – 14h30 : Pause déjeuner (buffet et café)

Session 3 – Résister en art : stratégies, résistances et autonomies


14h30 – Conférence d’ouverture de Süreyyya Evren (Arter Istanbul), « In Praise of Self – Censorship: Visibility, Consensus, and the Erosion of Artistic Autonomy », présenté par Timour Muhidine

15h – Alper Bakım (Sorbonne Université), « Yüksel Arslan : art, procès et exil dans une configuration transnationale » 

15h20 – Perin Emel Yavuz (EHESS), « Des contre-espaces de l'art à la prison : Anadolu Kültür et la dissémination des contre-récits en Turquie autoritaire (2002-2022) » 

15h40 – Zeynep Uğur (Université Aix – Marseille, EHESS), « Entre Istanbul et Berlin : circulations transnationales et reconfigurations des formes de résistance dans le théâtre de la Turquie (1980-2025) » 

16h00 – Discussion animée par Althéa Karadağ

16h20 – 16h40 : Pause-café

Session 4 – Internationaliser les lettres turques


16h40 – Zehra Penez (Université de Toulouse), « Circulations transnationales et recompositions du champ littéraire turc (1980-2002) »

17h – Merve Fırat (ODTÜ), « Literature as a Scene of Dissensus: Mehmed Uzun and Political Subjectification in Exile »

17h20 – Yelda Bahtiyar (INALCO), « Roni Margulies, un écrivain juif entre engagement politique et expérience diasporique »

17h40 – Discussion animée par Timour Muhidine

18h – 18h20 : Conclusion de la journée d’étude

 

Comité d’organisation :

Noémie Cadeau – CERMOM, INALCO et ECLLA, Université Jean Monnet
Althéa Karadağ – CERMOM, INALCO
Jeanne Léna – CERMOM, INALCO

 
Comité scientifique :

Yohanan Benhaim – IFEA
Lucie Drechselová – CETOBAC, EHESS
Sümbül Kaya – EVS, Université de Lyon
Élise Massicard – CERI, Science Po
Timour Muhidine – CERMOM, INALCO
Alexandre Toumarkine – CERMOM, INALCO