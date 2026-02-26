Des imaginaires contre la Révolution ? (Univ. Paris Cité)

Séminaire IMAREV (Imaginaires de la Révolution française de 1789 à nos jours)

Mardi 10 mars 2026, de 18h à 20h, à la bibliothèque Jacques-Seebacher

Rencontre avec Baptiste Roger-Lacan, pour ses livres

Le Roi, une autre histoire de la droite (Passés composés, 2025)

et

Nouvelle histoire de l’extrême droite (collectif, Seuil, 2025).

La séance sera animée par Judith Lyon-Caen (historienne, directrice d’études à l'EHESS).

———

Baptiste Roger-Lacan, agrégé et docteur en histoire, est chargé de recherches à la Fondation Napoléon. Il enseigne à l’Institut catholique de Paris et à Sciences Po.

Le Roi, une autre histoire de la droite, Passés composés, 2025.

Les Français ne se seraient pas remis de la mort de Louis XVI. En 2015, Emmanuel Macron expliquait que le roi était « l’absent » du « processus démocratique ». Cette absence justifierait le renforcement de l’exécutif sous la Ve République. Paradoxalement, la monarchie n’a jamais été en position d’être restaurée depuis les années 1870, et pourtant le roi n’a pas disparu. Alors comment ce spleen a-t-il été entretenu ? Il se diffuse sous la IIIe République, lorsque les droites doivent composer avec la fin des espoirs de Restauration. Face à ce vide, elles entretiennent des récits et des théories contre-révolutionnaires. Au cœur de ce dispositif, on trouve la figure du roi, alternative à une république libérale. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, cet imaginaire est mobilisé dans le débat public. Il survit dans des lieux aussi différents que le château de Versailles, devenu un musée à la gloire de l’Ancien Régime, mais aussi des institutions comme l’Académie française. Il se diffuse grâce à d’immenses succès de librairie, qui nourrissent la nostalgie. Bref, la France ne se comprend pas sans son roi.

Voir la présentation sur le site de l’éditeur : https://passes-composes.com/book/438



Nouvelle histoire de l’extrême droite (collectif), Seuil, 2025.

Quand l’extrême droite est-elle née en France ? Comment s’est-elle reconfigurée au fil du temps ? Comment décrire ses organisations et ses pratiques partisanes ? Quels sont ses filiations intellectuelles, son rapport au capitalisme et ses liens avec les forces politiques étrangères connexes ?

De la contre-révolution à l’ascension du Front national, en passant par le régime de Vichy et les guerres coloniales, l’extrême droite française a toujours suivi les dynamiques propres à chaque période. Pour en raconter la longue histoire, Baptiste Roger-Lacan a rassemblé autour de lui une nouvelle génération de spécialistes qui, ces dernières années, a revisité en profondeur les recherches sur le sujet. Ils mettent en évidence, notamment, l’ancienneté de ses ancrages territoriaux et internationaux ainsi que les modes et formes d’expression de son imaginaire.

Ce livre propose ainsi le récit accessible et renouvelé d’une force politique qui n’a cessé de se redéfinir, se voulant l’expression d’une modernité alternative alors même qu’elle s’est constituée dans l’opposition aux changements. Parce que l’évolution complexe et continue des extrêmes droites a façonné le paysage politique, culturel et social de la France, c’est toute son histoire qui s’éclaire d’un nouveau jour.

Voir la présentation sur le site de l’éditeur : https://www.seuil.com/ouvrage/nouvelle-histoire-de-l-extreme-droite-baptiste-roger-lacan/9782021586954

——

Université Paris Cité, bibliothèque Jacques-Seebacher

Entrée libre, par l’esplanade Pierre Vidal-Naquet (75013)

Grands Moulins, entrée A, 2e étage

(escalier dans l’angle à droite, couloir à gauche en sortant de l’escalier)