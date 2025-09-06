Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey, Michel Tort, Écoles. Critique matérialiste des appareils scolaires

Entre 1968 et 1969, un groupe de chercheurs composé d’Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, prépare, sans leur maître Louis Althusser, un livre collectif sur la critique de l’école. Ce livre ne paraîtra jamais. Pourtant, les constats qu’il établissait étaient d’une actualité brûlante.

L’école, véhicule de la reproduction sociale et porte-voix de l’idéologie dominante, y faisait l’objet d’une critique virulente – surtout dirigée contre son instrumentalisation par l’État et les forces capitalistes. Aujourd’hui, à l’heure où l’école fait l’objet d’attaques toujours plus impitoyables de la part même de ceux qui s’en sont servi pour maintenir leur mainmise sur les esprits, le dossier devait être rouvert. Cinquante-six ans après, il n’a pas pris une ride. Qui souhaite renouer avec le combat pour une école véritablement émancipatrice doit s’y plonger.

Sommaire

Préface. « Travail collectif sur l’École » althussérien et Althusser (Yoshiyuki Sato)



Introduction



Vocabulaire



Première Partie. [L’école n’existe pas]



Chapitre 1. Une ou plusieurs écoles ?



Chapitre 2. Les appareils scolaires et les deux formes de la division du travail

1. Définition idéaliste et définition matérialiste du procès de scolarisation

2. Division technique du travail et division sociale du travail

3. Les appareils scolaires sont soumis à la division sociale du travail



Chapitre 3. De la production capitaliste à la scolarisation

1. La domination formelle du travail sur le travail et la division manufacturière du travail

2. La domination réelle du capital sur le travail : la révolution technologique

3. La soumission réelle de la force de travail au capital

4. La forme spécifiquement capitaliste de la division du travail dans la production

5. La division du travail manuel et du travail intellectuel

6. L’idéologie bourgeoise du travail

7. La nécessité d’un procès séparé de formation de la force de travail : la scolarisation



Chapitre 4. Les appareils scolaires et l’appareil d’Etat

1. Qu’est-ce qu’un appareil ?

2. Les appareils scolaires sont réellement distincts de l’appareil d’Etat

3. Autonomie ou dépendance des appareils scolaires par rapport à l’appareil d’Etat ?

4. Les appareils scolaires et la dictature du prolétariat



Chapitre 5. Le double effet du système d’enseignement

1. [Le double effet du système d’enseignement : assujettissement-inculcation idéologique et formation « technique »]

2. Forme et contenu de l’enseignement : idéologie dominante et « rapport pédagogique »



Chapitre 6. Démocratisation de l’enseignement et école bourgeoise

1. La démocratie à l’école

2. Le processus de scolarisation généralisée

3. Des écoles de castes à l’école de classe

4. Les contradictions du mode d’éducation capitaliste

5. Encore sur le concept d’appareil scolaire



Deuxième Partie. Le système scolaire français



Introduction



Chapitre 1. Données historiques de l’école de classe dans la société française

1. La révolution bourgeoise (révolution, empire)

2. Le passage au stade impérialiste (3e République)



Chapitre 2. Le problème de la « formation professionnelle » et l’appareil primaire-professionnel

1. Qu’est-ce que la « formation professionnelle » ?

2. Il existe un appareil primaire-professionnel

3. L’appareil primaire-professionnel est l’appareil scolaire réservé au prolétariat

4. L’appareil PP délivre une formation spécifique, hétérogène à celle des autres appareils



Chapitre 3. Le problème de l’enseignement technique et l’appareil moderne technique

1. Qu’est-ce que l’enseignement technique

2. Il existe un appareil moderne-technique

3. Cet appareil pourvoit à des postes déterminés de la division du travail en assurant une qualification spécifique



Chapitre 4. L’appareil secondaire-supérieur et la formation culturelle

1. « Secondaire » et « Supérieur » désignent deux groupes d’éléments d’un même appareil scolaire : l’appareil secondaire-supérieur

2. La notion de « culture »

3. Culture et idéologie dominante

4. L’inégalité culturelle

5. Les Lettres : instrument privilégié de la formation culturelle, c’est-à-dire de l’inculcation et de l’assujettissement idéologiques



Chapitre 5. Que fait l’écolier ? Qui fait l’écolier ?

1. Réduction et séparation pédagogique

2. L’analogie pédagogique

3. L’enfant



Appendice. Tracts de Besançon

1. Tract 1

2. Tract 2



Entretiens avec les auteurs : « Critique de l’école dans la pensée française post-68 »

par Jun Fujita Hirose et Yoshiyuki Sato

1. Étienne Balibar

2. Christian Baudelot

3. Roger Establet

4. Pierre Macherey