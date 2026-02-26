Maratona Georges Simenon (Turin)

Le 14 mars aura lieu au Circolo dei Lettori de Turin une Maratone consacrée à Georges Simenon.

Des écrivain-e-s, des critiques littéraires, des journalistes, des actrices et des acteurs vont prendre la parole les un-e-s après les autres pour célébrer face à un public de lectrices et lecteurs passionné-e-s les enquêtes du commissaire Maigret ainsi que les romans durs de Georges Simenon.

En collaboration avec les éditions Adelphi.

