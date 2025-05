Xavier Riondet, A l'école althussérienne. Aperçus d'une (non) philosophie de l'éducation.

Lorsque Althusser et certains de ses anciens élèves, après avoir entrepris de relire Marx, observent la force de la colère sociale qui s’exprime à la fin des années 1960, ils décident de s’intéresser à une question qu’ils ne peuvent plus éviter : l’éducation. Il s’agit alors, pour Althusser et ses collaborateurs, dont notamment Etienne Balibar, Pierre Macherey, Christian Baudelot, Michel Tort et Roger Establet, de réfléchir, en marxiste et parfois en philosophe, à ces questions tout en produisant une analyse de la situation, avant peut-être de rencontrer les forces vives mobilisées dans le champ éducatif et scolaire. Au bout de quelques mois, ce projet collectif imprévu donne lieu à plusieurs productions stimulantes avant que les protagonistes de cette histoire ne suivent chacun leur propre itinéraire intellectuel et académique, sonnant le glas de cette aventure consacrée à la critique spécifique de l’École en tant qu’Appareil Idéologique d’État. Cette expérience de pensée qui s’est donnée à voir comme une non philosophie de l’éducation constitue aujourd’hui l’obscur de la philosophie de l’éducation contemporaine.

Cet ouvrage revient sur l’atelier virtuel dans lequel cette forme de pensée s’est construite, mais il aborde également les obstacles rencontrés et les défis auxquels elle a dû faire face pour produire une nouvelle forme de connaissance des faits éducatifs et concevoir une autre forme d’intervention philosophique. Si cette étude montre les limites de l’entreprise en jeu dans cette aventure, elle revient également sur sa profonde singularité.

Cet ouvrage se propose de faire (re)découvrir un épisode oublié de la vie intellectuelle française lorsque l’althussérisme a rencontré une question vive, l’éducation, dans le contexte dans années 1960 et 1970, et tenté de réfléchir, à partir du marxisme, aux questions éducatives et à la place de l’École dans la société française.

Xavier Riondet est professeur en sciences de l’éducation à l’université Rennes 2. Ses travaux de recherche concernent principalement la philosophie de l’éducation, l’histoire de la pédagogie et les pratiques spécifiques d’éducation et de scolarisation.