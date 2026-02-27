"De l’imaginaire du grand complot chez Balzac aux imaginaires “balzaciens” du grand complot : formes et enjeux des (a)socialités conspiratrices depuis L’Envers de l’histoire contemporaine. Quatrième séance du séminaire Balzac du GIRB, avec Chloé Chaudet (Paris & en ligne)

La quatrième séance du séminaire Balzac du GIRB, consacré en 2025-2026 aux "asocialités balzaciennes", aura lieu le vendredi 13 mars 2026 de 14h à 17h à la Bibliothèque Seebacher de l'Université Paris Cité (Campus Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, 75013, bâtiment A, 2e étage).

Chloé Chaudet (Université Clermont Auvergne) proposera une communication intitulée :

« De l’imaginaire du grand complot chez Balzac aux imaginaires “balzaciens” du grand complot :

formes et enjeux des (a)socialités conspiratrices depuis L’Envers de l’histoire contemporaine »

Le séminaire pourra également être suivi en ligne via Zoom. Un lien et des codes de connexion seront mis en ligne prochainement.

La journée d'études conclusive aura lieu le 19 juin 2026 à la Maison de Balzac (Paris 16e)