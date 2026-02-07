Mémoires des conflits, conflits de mémoires (Montpellier)

Cette journée d’étude porte sur la manière dont les discours contemporains (re)fabriquent la mémoire. Ils sont nombreux et de natures diverses : ils s’enchâssent dans le monde de l’art, ils sont portés par les associations de mémoire et sont omniprésents dans le monde muséal (rappelons par exemple que de nombreux sites concentrationnaires deviennent des mémoriaux). Ils continuent de dialoguer et de se confronter avec l’actualité européenne et internationale. Nous nous focaliserons principalement sur la période de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une attention particulière à la manière dont la guerre d’Espagne a fourni ses victimes au nazisme.

