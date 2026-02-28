Conférence de Jean-Nicolas Illouz, "Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik", suivie d'une rencontre avec Anne Slacik, peintre (INHA Paris)

Mercredi 4 mars, 18h-20h.

INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Mariette

Dans le cadre du séminaire de

Valérie Da Costa

Femmes artistes / Artistes femmes aux XXe et XXIe siècles

Conférence de

Jean-Nicolas Illouz, professeur de Littérature à l’université Paris 8

Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik

Suivie d’une

rencontre avec Anne Slacik, artiste.