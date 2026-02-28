Conférence de Jean-Nicolas Illouz, "Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik", suivie d'une rencontre avec Anne Slacik, peintre (INHA Paris)
Publié le par Marc Escola (Source : Jean-Nicolas Illouz)
Mercredi 4 mars, 18h-20h.
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Mariette
Dans le cadre du séminaire de
Valérie Da Costa
Femmes artistes / Artistes femmes aux XXe et XXIe siècles
Conférence de
Jean-Nicolas Illouz, professeur de Littérature à l’université Paris 8
Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik
Suivie d’une
rencontre avec Anne Slacik, artiste.