Agenda
Événements & colloques
Conférence de Jean-Nicolas Illouz,

Conférence de Jean-Nicolas Illouz, "Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik", suivie d'une rencontre avec Anne Slacik, peintre (INHA Paris)

Publié le par Marc Escola (Source : Jean-Nicolas Illouz)

Mercredi 4 mars, 18h-20h.

INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, salle Mariette 

Dans le cadre du séminaire de

Valérie Da Costa

Femmes artistes / Artistes femmes aux XXe et XXIe siècles

 Conférence de

Jean-Nicolas Illouz, professeur de Littérature à l’université Paris 8

Le Nénuphar blanc : Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot, Anne Slacik

Suivie d’une

rencontre avec Anne Slacik, artiste. 

 