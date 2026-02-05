Écrire pour le théâtre aujourd'hui. Prémices 4 (Toulouse)

Approches interartistiques en recherche-création.

Equipe ELH-Laboratoire PLH. Patrimoine Littérature Histoire (EA 4601)

P R E M I C E S 5

Prix d’écriture dramatique destiné aux étudiant.e.s du monde francophone fondé par Lydie Parisse

Toulouse, mercredi 11 février 2025

12h30-14h. Table ronde « Ecrire pour le théâtre aujourd’hui »

Salle E309 Maison de la Recherche, 3e étage

Université Toulouse 2 Jean Jaurès

5 allées Antonio Machado 31058-Toulouse Cedex 9

Métro ligne A direction Basso Cambo, arrêt « Mirail Université »

19h30-21h. Remise du Prix Prémices # 5

Cave Poésie René Gouzenne 71, Rue du Taur 31000 Toulouse

Métro ligne A, arrêt « Capitole », ou ligne B, arrêt « Jeanne d’Arc »

Entrée libre

Présentation du prix Prémices

Le Prix Prémices est un prix d’écriture en théâtre et poésie orale, destiné à publier chaque année trois ou quatre textes d’étudiant·es inscrit·es en recherche-création dans des enseignements de licence, de master ou de doctorat, en France et à l’étranger, dans des écoles de formation ou dans d’autres cursus universitaires.

Le prix a été initié par l’écrivaine, metteuse en scène et enseignante-chercheuse Lydie Parisse en complicité avec les éditions Domens et le master de Création littéraire de l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès. Trois ouvrages sont déjà parus aux éditions Domens avec les textes des lauréat·es : Prémices 1 (2022), Prémices 2 (2022), Prémices 3 (2024), Prémices 4 (2025).

Prémices 5 récompense la 5e promotion en présence du comité de lecture et des étudiant·es du master 1 création littéraire qui mettent en espace des extraits des textes lauréats.

L’objectif est d’encourager les étudiant-e-s en recherche-création – ou dans d’autres formations – de Toulouse et d’ailleurs, à écrire des textes de théâtre ou de poésie orale. Ce prix fait le lien entre la formation et la recherche (l’idée est de susciter des vocations de thèses en recherche-création) et la vie artistique et culturelle, tout en menant à une professionnalisation par le biais d’un premier texte édité, et de l’adhésion offerte à une structure professionnelle d’écrivains : les Ecrivains Associés du Théâtre (EAT) dont la délégation Occitanie est partenaire du prix.

Le prix a vu sa première édition en mars 2022 dans le cadre du colloque international « Processus créateur et voies négatives » organisé par Lydie Parisse et Tomasz Swoboda, qui a donné lieu à deux ouvrages parus en 2023 (Cahiers ERTA, n°33, Gdansk) et en 2024 (1er numéro de la série Processus créateurs fondé par Lydie Parisse aux Classiques Garnier). Les lauréat-e-s sont recompensé-e-s à la Cave Poésie à Toulouse, et reçoivent leur exemplaire du volume édité dans la nouvelle série Tangentes des éditions Domens. La série est consacrée aux approches croisées entre théâtre et écritures de l’oralité, et aux textes qui ne correspondent pas nécessairement à l’idéal de la « pièce bien faite », mais qui, sans être abscons, incluent une recherche à la croisée des langages. Le prix récompense des textes d’une vingtaine de pages qui, relevant du poème dramatique, de la poésie orale, ou de la pièce de théâtre, s’inscrivent dans une démarche exploratoire, affirmant une langue, un univers et une recherche singuliers, plaçant le texte au centre, dans une langue porteuse de théâtralité.

Pour vous renseigner : https://www.lydieparisse.com/prix-premices

Pour candidater (après avoir visité la page du prix SVP) : prixpremices@gmail.com

La table ronde

La table ronde s’inscrit dans la continuité des manifestations et publications menées au sein de l’axe 3 de l’équipe ELH-PLH, au sein de la partie « Processus de création ». Elle prend place dans la continuité d’un colloque international en recherche création organisé en 2022 « Processus créateur et voies négatives » ; et d’un séminaire doctoral en recherche-création mené depuis 2022, et qui, de 2024 à 2026, aura pour titre « Epistémologie du processus créateur : pour des outils théoriques en recherche-création » : il s'agit d' interroger la relation du processus créateur au domaine du savoir, et aussi sa capacité à produire du savoir et à réviser les savoirs. Ce séminaire, ouvert aux doctorant.e.s, aux mastérant.e.s, aux chercheur.e.s, aux artistes traite de la littérature, du théâtre, des arts visuels et performatifs. Il aura lieu de 14 à 18h les jeudis 12,19 mars et 2 avril 2026 en salle F220 (Maison de la Recherche) et en format hybride sur inscription auprès de : swobodato@gmail.com(voir annonce du séminaire sur Fabula)

La table ronde s’adresse aux étudiant-e-s et doctorant-e-s et se posent la question des écritures dramatiques actuelles et de la transmission dans le cadre de l’enseignement de l’écriture dramatique. Les intervenant-e-s comprennent des membres du comité de lecture du prix Prémices ainsi que les lauréat-e-s.

Une parution à l'occasion : Prémices 5.

Ce volume réunit les textes des quatre lauréates et lauréats de la quatrième édition du prix Prémices, décerné le 11 février 2025 à la Cave Poésie à Toulouse. Les lauréates sont Sofia Fransolin, Hanna de Bonneval, Chloé Marchandeau, et Noémie Mourey.

Cet ouvrage coordonné par Lydie Parisse parait ce même jour aux éditions Domens, dans la collection Tangentes.

Écrire pour le théâtre aujourd’hui.

En 2025 est paru, coordonné par Lydie Parisse, un ouvrage collectif "Écrire pour le théâtre aujourd’hui", réunissant des contributions des membres du comité de lecture et des lauréat-e-s, lors des tables rondes initiées depuis 2022. Que veut dire écrire pour le théâtre aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela fonde comme acte ? Quel type de confrontation est recherché ? Dans la première partie s'expriment des membres du comité de lecture, issus du spectacle vivant, de l'université, de l'édition. Dans la seconde partie s'expriment les lauréat.e.s. issu.e.s du monde francophone, engagés ou pas dans une activité de compagnie, ou qui ont découvert l'écriture dramatique par les ateliers à l'université.

Manifestation initiée par Lydie Parisse, maîtresse de conférences HDR, écrivaine, metteuse en scène.Organisation : laboratoire Patrimoine Littérature Histoire (PLH, EA4601) ; éditions Domens ; Master Création littéraire de l’université de Toulouse 2, avec le concours de la délégation Occitanie des Ecrivains Associés du Théâtre (EAT), de la Cave Poésie, de la Baignoire- lieu des écritures contemporaines à Montpellier-, de la compagnie Via Negativa.