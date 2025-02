Lydie Parisse (dir.), Ecrire pour le théâtre aujourd'hui

ECRIRE POUR LE THEATRE AUJOURD'HUI

Ouvrage coordonné par Lydie Parisse

(Domens, "Tangentes", 2025)

Tous les ans, la question qui revient sans arrêt dans nos échanges lors de la table ronde de midi, celle qui agite le comité de lecture du prix Prémices, confronté physiquement, tous les ans, aux lauréat.e.s qu’il a choisi.e.s, c’est cette question : que veut dire écrire pour le théâtre aujourd’hui ? En quoi est-il important, pour des étudiant.e.s, d’écrire du théâtre (et pas du roman) ? Qu’est-ce que cela fonde comme acte ? Qu’est-ce que cela affirme par rapport à la communauté du spectacle vivant ? Mais aussi par rapport à la société où nous vivons ? Et aussi, pourquoi écrire ? Comment écrire ? Comment s’opère le processus d’écrire pour le théâtre, un processus qui ne ressemble à aucun autre ? Car en écrivant pour le théâtre, on cherche toujours une confrontation, une confrontation directe. À l’autre ? Au langage ? À l’espace ? Au réel ? De quelle(s) nature(s) au juste est cette confrontation ? Il s’agit ici d'ouvrir le champ à une pluralité de tentatives de réponses.

Le volume est un diptyque. Dans la première partie s’expriment certains membres du comité de lecture passé et présent – membres issus du spectacle vivant, de l’université, des éditions Domens – ainsi qu’un auteur invité, publié dans la collection Tangentes, Jérémie Fabre. Ils parlent autour de la nécessité d’écrire pour le théâtre, mais aussi de jouer, sur les scènes, des textes d’aujourd’hui, ils parlent de la difficile condition des auteurs et autrices dramatiques, des chemins de traverses qu’ils et elles inventent pour contourner la pensée à sens unique, ils parlent de la force, de la puissance de la parole théâtrale, qui est aussi celle du Poème.

Dans la seconde partie s’expriment les lauréats et lauréates issus du monde francophone, dont certain.e.s sont déjà engagé.e.s dans une activité de compagnie, dont d’autres ont été révélés à la littérature théâtrale à travers des ateliers d’écriture dramatique à l’université (c’est le cas de certain.e.s étudiant.e.s primé.e.s, issu.e.s du master création littéraire à Toulouse). Ces nouveaux talents s’interrogent sur la pratique d’une écriture dirigée vers une assemblée de spectateurs : écrire pour le théâtre est un acte qui engage, un acte politique. La parole théâtrale, depuis le lieu de sa profération, est investie de puissance, de force agissante. Elle naît dans des zones où il est possible de réinventer le langage, de réinventer le rapport à soi, à l’autre, au monde. Elle a partie liée aux territoires de l’utopie, de la résistance, de la transgression des discours formatés, elle s’élabore dans le tissage des « voix indociles » - comme l’écrit Brigitte Léveillé qui vient d’être lauréate de l’aide à la création Artcena en novembre 2024.

Avec des textes de Bela Czupon, Yves Gourmelon, Dominique Pompougnac, Arnaud Maïsetti, Jean-Charles Domens, Florence Thérond, Joel Fesel, Jeremie Fabre, Lydie Parisse, et des textes des lauréat.e.s Manon Gineste, Mathilde Meert, Barbara Maïa, Camille Michel, Brigitte Léveillé, Manon Andréo, Sylvie Anahory, Charlie Plès, Joe Melki, Antoine Reffé, Clément Blanchard.

Le prix Prémices est un prix d’écriture dramatique annuel fondé par Lydie Parisse en 2022, en complicité avec les éditions Domens et le master création littéraire de l'université de Toulouse 2 Jean Jaurés. 4 volumes sont parus, éditant les textes lauréats. Le prix, né au sein des activités en recherche-création menées par Lydie Parisse dans le cadre du master création littéraire, du laboratoire PLH et de l'école doctorale Allpha, s'attache à faire émerger des textes exploratoires en écriture dramatique, et fait aussi la part belle à la poésie orale, dans la lignée de la nouvelle collection "Tangentes". Il récompense des textes en langue française d’étudiantes et d’étudiants inscrits en licence, en master, en doctorat, et dans diverses écoles, en France et à l’étranger, et dont la perspective est essentiellement en recherche-création.

Les informations sur le prix sont sur cette page : Lien : https://www.lydieparisse.com/prix-premices.

La série Prémices est disponible en librairie et sur le site de l'éditeur : https://www.domens.fr/theatreTangentes.htm

Contact : editions.domens@domens.fr

—

Table des matières

Lydie Parisse. « Préambule ».

Partie I.

Dominique Pompougnac. « Écrire le silence ».

Bela Czupon. « Écouter des voix ».

Yves Gourmelon. « Le théâtre d’art, textuel ».

Jean-Charles Domens, « Le théâtre aux éditions Domens ».

Florence Thérond. « Le théâtre comme expérience collective, qui travaille à la construction de valeurs partagées ».

Lydie Parisse. « Le bel aujourd’hui ? ».

Arnaud Maisetti. « Une raison d’être ».

Jérémie Fabre. « Un déni de réalité ».

Joel Fesel. « Chefs d’œuvres ? non merci, toujours pas ».

Partie 2.

Manon Gineste. « Hospitalité ».

Bárbara Maïa. « C’est l’urgence qui m’inspire ».

Camille Michel. « Écrire sur la Syrie sans parler à la place de ».

Brigitte Léveillé. « Que faire de nos révoltes ? De nos colères ? ».

Manon Andréo. « Jaillissement ».

Mathilde Meert. « Il y a un mouvement de fouille à faire ».

Sylvie Anahory. « De l’écriture en atelier au texte théâtral ».

Charlie Plès. « A propos des Puzzles ».

Joe Melki. « Rassembler et provoquer le débat ».

Antoine Reffé. « Je vis dans un monde que je ne comprends pas ».

Clément Blanchard. « Des gens et des histoires qui nous ressemblent ».

—

Présentation des contributrices et contributeurs- par ordre alphabétique.

Partie I. Comité de lecture et invités.

Bela Czupon est metteur en scène et directeur artistique de la Baignoire, lieu des écritures dramatiques contemporaines à Montpellier. Site : http://www.labaignoire.fr

Jean-Charles Domens, éditeur de l’ouvrage, est fondateur et directeur des éditions Domens à Pézenas. Site pour la collection Tangentes : https://www.domens.fr/theatreTangentes.htm

Jérémie Fabre est auteur et metteur en scène, directeur artistique de la compagnie L’Invention de moi.https://linventiondemoi.wordpress.com

Yves Gourmelon est comédien, écrivain, metteur en scène, co-directeur artistique de la compagnie Via negativa, et co-responsable de la série Tangentes aux éditions Domens.

Arnaud Maïsetti est écrivain et maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille.

Lydie Parisse est écrivaine, plasticienne, metteuse en scène, co-directrice artistique de la compagnie Via negativa, et maîtresse de conférences de littérature française habilitée à diriger les recherches en arts du spectacle à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Site : https://www.lydieparisse.com

Dominique Pompougnac est écrivain et dramaturge, président de la délégation EAT Occitanie (Écrivains Associés du Théâtre).

Florence Vinas-Thérond est professeure de littérature générale et comparée à l’université de Montpellier 3.

Partie 2. Lauréat.e.s du prix Prémices.

Sylvie Anahory, autrice, est issue du master Création littéraire de l’université de Toulouse 2. Gipsy est son texte lauréat du prix Prémices 3.

Manon Andreo, autrice et metteuse en scène, co-anime la compagnie Les Faiseurs de rien et est issue du master Arts du spectacle vivant à l’université de Montpellier 3. Combattantes est son texte lauréat du prix Prémices 1.

Clément Blanchard, auteur, est issu du master Écriture dramatique et Création scénique de l’université de Toulouse 2. Nos soirs de fête est son texte lauréat du prix Prémices 4.

Manon Gineste, autrice et plasticienne, est issue du master Création littéraire de l’université de Toulouse 2. Elle a été élue au premier prix de Prémices 2 pour le texte Ménorah.

Bárbara Maïa, autrice, comédienne, metteuse en scène d’origine brésilienne, est issue du master Arts et scènes d’aujourd’hui de l’université d’Aix Marseille. Mémoires d’un monde au-delà de l’abîme est son texte lauréat du prix Prémices 2.

Brigitte Léveillé, autrice, vient de l’université du Québec Montréal (UQAM) dans un parcours en études littéraires, au profil Recherche-création. Son texte Nous serons nombreuses et fières est son texte lauréat du prix Prémices 3. Elle est également lauréate du prix Artcena 2024 pour son texte Si nous restons têtus.

Camille Michel, autrice, metteuse en scène, anime la compagnie des As, et est issue du Master Art Théorie Pratique, en spécialité Études théâtrales, de l’École Normale Supérieure d’Ulm. La Mémoire de tes cendres est son texte lauréat du prix Prémices 3.

Charlie Plès, auteur, est issu du master Création littéraire de l’université de Cergy. Il a été élu au premier prix de Prémices 3 pour le texte Puzzles.

Mathilde Meert, autrice, est issue du master Création littéraire de l’université de Toulouse 2. Elle a été élue au premier prix de Prémices 4 pour le texte Falaise.

Joe Melki, auteur et metteur en scène, étudie dans le master à mineure Études théâtrales de l’École Normale Supérieure d’Ulm. F.R.A.I.C.H.E. est son texte lauréat du prix Prémices 4.

Antoine Reffé, comédien et metteur en scène, est issu de la Licence Professionnelle « Encadrement d'ateliers de pratique théâtrale » à la Sorbonne Nouvelle. Interdit de fumer est son texte lauréat du prix Prémices 4.

—

Récapitulatif des volumes Prémices parus, sous la direction de Lydie Parisse.

Prémices 1, mars 2022.

Avec les textes de Pierre Comandu, Manon Andréo, Gautier Hertzler.

Prémices 2, novembre 2022.

Avec les textes de Manon Gineste, Bárbara Maïa, Louise de Bastier.

Prémices 3, février 2024.

Avec les textes de Charlie Plès, Camille Michel, Brigitte Léveillé, Sylvie Anahory.

Prémices 4, février 2025.

Avec les textes de Mathilde Meert, Joe Melki, Clément Blanchard, Antoine Reffé.

Les textes de Prémices 5 sont en cours de lecture, pour une édition prévue en 2026.