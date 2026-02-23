« Comment lire et analyser les manuscrits de Kenzaburô Ôé ? », conférence de Kenichi Abe (Prof. U. de Tokyo)

L’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) a le plaisir d’accueillir Kenichi Abe, professeur à l’université de Tokyo, pour une conférence exceptionnelle à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm.

Lauréat du prix Nobel, l’écrivain japonais Kenzaburô Ôé (1935-2023) a déposé en 2021 plus de 10.000 pages de manuscrits à l’Université de Tokyo. En 2023, la Bibliothèque Kenzaburô Ôé a ouvert ses portes. Actuellement, cette bibliothèque conserve plus de 19.000 pages de manuscrits et, avec plusieurs milliers de documents, elle fait également office d’archives Kenzaburô Ôé. Cette intervention examine sous différents angles le potentiel actuel des archives, principalement constituées de manuscrits autographes, ainsi que les problèmes et les défis liés à l’étude des brouillons de Kenzaburô Ôé.

Kenichi Abe est professeur à l’Université de Tokyo. Il est spécialiste de la littérature d’Europe centrale et de la littérature comparée, avec un intérêt particulier pour la traductologie et l’étude des manuscrits. Depuis 2023, il est également directeur de la bibliothèque Kenzaburô Ôé à l’Université de Tokyo. Il est l’auteur des ouvrages : Fukusukei no Praha (traduit en français par Prague au pluriel, 2012, en japonais) et Honyaku to paratekusuto (Traductions et paratextes : Jungmann, Eisner et Kundera, 2024, en japonais). Il a également dirigé la publication de l’ouvrage Perspectives on Contemporary East European Literature: Beyond National and Regional Frames (2016, en anglais). Il a aussi publié de nombreux articles sur les manuscrits de Kenzaburô Ôé.