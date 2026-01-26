La démocratie à l’université : faire entendre sa voix (Orléans & en ligne)

La démocratie à l’université : faire entendre sa voix

En France comme à l’étranger, les questions de démocratie traversent de multiples champs sociaux. L’université apparaît comme un lieu privilégié d’observation et de réflexion. Espace de formation académique et citoyenne, de transmission des savoirs et d’expérimentation collective, elle constitue aussi un laboratoire des pratiques démocratiques.

Portée par les laboratoires RÉMÉLICE (REception et MEdiation de Littératures et Cultures Etrangères et Comparées, axe Cultures et citoyenneté, Université d’Orléans), le LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique, Université d’Orléans) et MIMMOC (Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental Contemporain, Université de Poitiers), la FE2C (Fédération pour l’Étude des Civilisations Contemporaines), et placée sous le patronage de l’IRES (Institut de Recherche en Études Économiques et Sociales) et du CHA (Centre Henri Aigue Perse), ce colloque, qui se déroulera à l’Université d’Orléans le 9 juin 2026, invite à interroger la place et l’évolution des pratiques et des valeurs démocratiques à l’université qui contribuent à former le citoyen d’aujourd’hui et de demain.

Les communications attendues pourront porter notamment sur :

- les représentations et les modalités d’engagement au sein de l’université (associations, collectifs, syndicats, initiatives étudiantes, mobilisations universitaires...)

- les lieux et les supports de l’engagement (canaux traditionnels, nouvelles technologies, débats, assemblées générales, conseils, prises de parole militantes ou institutionnelles, tracts, pancartes …)

- l’analyse des discours oraux et écrits (parole collective ou minoritaire, prises de parole militantes ou institutionnelles, discours, slogans, manifestes, communiqués…)

- l’analyse des interactions verbales et non verbales (stratégies discursives, gestes, expressions de l’émotion dans des contextes d’échanges, de conflits, de consensus, de négociations, de débats, d’assemblées générales, de conseils...)

Les chercheurs (linguistes, civilisationnistes, historiens, sociologues, juristes, gestionnaires etc.) apporteront, par les spécificités méthodologiques de leurs champs disciplinaires, les éléments à même de nourrir le débat sur la question et les enjeux de la démocratie à l’université en France et à l’étranger dans une perspective contrastive (France / étranger).

—

Les propositions de communication (titre, résumé de 300 mots maximum, affiliation institutionnelle, brève présentation de l’auteur et coordonnées) devront être envoyées avant le 13 mars 2026 à editionsVPM@gmail.com

Les notifications d’acceptation seront communiquées à partir du 10 avril 2026.

Les langues de travail acceptées sont le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais.

Modalités : présentiel et distanciel.

Les frais de participation s’élèvent à 25 € pour les communicants.

—

Dates importantes :

13 mars 2026 : date limite de soumission des propositions de communication

10 avril 2026 : notification des acceptations

30 mai 2026 : date limite de paiement des frais d’inscription

—

Bibliographie :

Comité d’organisation :

Claire Decobert (Université d’Orléans)

Sylvie Fournié-Chaboche (Université d’Orléans)

Elodie Gallet (Université d’Orléans)

Rodolphe Pauvert (Université de Poitiers)

Comité scientifique :

Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans)

Enrica Bracchi (Nantes Université)

Claire Decobert (Université d’Orléans)

José Luis Dader (Universidad Complutense de Madrid) – dader@ccinf.ucm.es

Karin Fischer (Université d’Orléans)

Sylvie Fournié Chaboche (Université d’Orléans)

Élodie Gallet (Université d’Orléans)

Augustin Habran (Université d’Orléans)

Benoît Kermoal (Centre Henri Aigueperse – UNSA Éducation ; doctorant, CESPRA-EHESS)

Christèle Le Bihan-Colleran (Université de Poitiers)

Dominique Lassare (Professeure honoraire de psychologie sociale, Université de Nîmes)

Jonathan-Olivier Merlo (Università per Stranieri di Siena)

Rodolphe Pauvert (Université de Poitiers)

Katja Ploog (Université d’Orléans)

Martine Raibaud (La Rochelle Université)

Karine Rivière de Franco (Université d’Orléans)

Virginie Saint-James (Université de Limoges)

Sebastian Türk (Université d’Orléans)

Biagio Ursi (Université d’Orléans)

David Waterman (La Rochelle Université)