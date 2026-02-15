Fest'Ain d'Histoire : Le temps d’un voyage (Chazey-sur-Ain)

Fest'Ain d'Histoire : Le temps d’un voyage

Le voyage et le mouvement sont indissociables de l’histoire des peuples et des sociétés. Ils sont des objets d’étude essentiels pour celles et ceux qui cherchent à comprendre un groupe et ses relations au monde.

Les récits de voyage sont d’abord d’importantes sources historiques et anthropologiques. Ils permettent d’étudier le point de vue à un instant T d’un groupe sur un autre au fil de ses découvertes. Ils questionnent de fait les notions d’altérité et d’exotisme ainsi que le rapport entre réalité et fiction dont les frontières sont souvent brouillées, soit par méconnaissance, soit par volonté de mettre en avant le caractère extraordinaire des découvertes.

Objet de fantasme et de quête, le voyage est autant physique qu’idéel. Il questionne le rapport au monde des individus à travers le dessin des frontières et des cartes qui sont à la fois des objets d’art et des symboles de pouvoir moral, politique, religieux et philosophique.

Si les mouvements de personnes sont le propre des sociétés nomades, ils sont parfois la cause ou le résultat de modifications géographiques ou historiques en cas d’exodes, de conquêtes, de problématiques sociales, économiques, climatiques, etc. Il peut donc s’avérer intéressant d’étudier ces mouvements qui engendrent et découlent parfois simultanément de l’Histoire.

Enfin, se pose la question des moyens de transport et du mouvement en tant que motivation de l’évolution technologique. Il s’agit souvent d’être le premier à aller plus loin et plus vite pour se dépasser mais surtout pour dépasser les autres. C’est là le propre de toute quête dans le sens d’un dépassement des frontières qui sont avant tout individuelles et psychologiques (spirituelles et morales).

Nous pouvons aller plus loin en abordant le voyage dans le temps, qu’il soit ludique, éducatif ou fictionnel dans la mesure où il soulève également la question du regard que l’on pose sur un lieu et une période historiques.

Ce sont toutes ces questions et celles qui en découlent que nous proposons de discuter lors du prochain colloque organisé dans le cadre de Fest’Ain d’Histoire, festival historique multi- époque qui se tiendra au Château de Chazey-sur-Ain (01) les 03 et 04 octobre 2026. Il est ouvert à tous les passionnés d’Histoire, qu’ils soient chercheurs, journalistes, auteurs, youtubeurs, etc. Le comité de lecture sera constitué d’individus répondant à ces mêmes critères variés et privilégiera les propositions qui s’inscriront dans une démarche de vulgarisation scientifique à destination du grand public.

Les propositions de communication de 500 mots maximum accompagnées d’une courte notice bibliographique sont à envoyer à fadh.colloque@gmail.com avant le 15 mai 2026.