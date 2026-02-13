D’une solitude à l’autre : dialogues autour des littératures québécoises, autochtones et canadiennes (revue Littérature canadienne)

Appel à contributions

D’une solitude à l’autre: Dialogues autour des littératures Québécoises, Autochtones et Canadiennes

Date limite : Le 15 décembre 2026

Longueur : 7,000 à 8,000 mots (incluant les notes et la bibliographie); l’article peut être écrit en français ou en anglais

Directrices de numéros :

Marie-Andrée Bergeron (University of Calgary)

et Sarah Krotz (University of Alberta, Centre de littératures au Canada / Centre for Literatures in Canada)

—

En 1904, dans sa conférence fondatrice sur « la nationalisation de la littérature canadienne », Camille Roy envisageait une littérature nationale encore à inventer, arrimée à une tradition à construire. Soixante ans plus tard, en 1965, l’équipe de Parti pris « inventait » à son tour la littérature québécoise, inscrivant l’acte littéraire dans une praxis politique : nommer le pays pour le faire exister. Ce double geste, qui est à la fois poétique et politique, demeure au cœur de la constitution du corpus québécois et de la structuration des études littéraires qui s’y rattachent.

De Camille Roy à Parti pris, et jusqu’aux travaux plus récents (Noël; Bélanger), la question du rapport entre littérature et nation, entre corpus et projet politique, se reconfigure sans cesse. D’un côté, la littérature québécoise s’est construite contre l’étiquette « littérature canadienne d’expression française », au nom d’une autonomie esthétique et politique. De l’autre, la critique anglophone récente interroge la notion même de CanLit: qu’est-ce qu’une littérature nationale lorsqu’on reconnaît les fondations coloniales, patriarcales et racistes du Canada, ainsi que l’exclusion persistante des voix queer et racisées de même que celle des souverainetés autochtones (McGregor, Rak, Wunker)? Entre désir d’inclusion et affirmation de la différence, les traditions semblent s’être construites sur des lignes de fracture autant que de dialogue inachevé. Comment peut-être réimaginer nos affiliations nationales leurs interrelations sachant que les politiques de reconnaissance sont, en elles-mêmes, sous-tendues par une structure coloniale (Coulthard)?

Le récent changement de nom du CLC, passant de « Canadian Literature Centre » à « Centre for Literatures in Canada », met en lumière l’hétérogénéité des cultures littéraires au Canada ainsi que la complexité et la diversité de leurs rapports à l’identité nationale. Ce faisant, toutefois, nous ne souhaitons pas renoncer à l’idée d’espaces géopolitiques et culturels partagés, d’expériences communes, de valeurs, de recherche et de dialogue. Le thème de recherche du CLC, « Pollinisations croisées »—ou « Polli-n(is)ations croisées »—souligne la nécessité de nouvelles métaphores pouvant nous aider à imaginer l’interconnexion et la relationalité entre de multiples communautés souveraines.

C’est dans cet interstice que nous proposons d’ouvrir la discussion: Quelle est la relation entre les littératures autochtones, québécoises et canadiennes? La littérature québécoise pourrait-elle être pensée dans le cadre de la CanLit, ou bien son autonomie, paradoxalement confirmée par son exclusion, reste-t-elle sa véritable force politique et critique? Comment les littératures autochtones prolongent-elles, complexifient-elles et remettent-elles en question ces imaginaires nationaux plus récents? Quelle est leur place et leur fonction dans les efforts de maintien et de revitalisation des cultures? D’ailleurs, la réconciliation ne devrait-elle pas être au cœur de toutes nos recherches? En tant que spécialistes de ces littératures, quels modèles de relations et de discussions entre les solitudes pouvons-nous participer à construire et à cultiver?

Nous vous invitons à prendre part à cette conversation collective en soumettant un article qui explore la fécondité de ces tensions a ce numéro spécial. Car si l’histoire des littératures nationales est faite de frontières, les rencontres intellectuelles—entre traditions, disciplines et générations de chercheureuses—sont, elles, des occasions de déplacements critiques, d’inattendus et d’élans nouveaux. À un moment où des mouvements souverainistes d’extrême droite et d’exclusion, ainsi que des menaces d’annexion par les États-Unis, nous rappellent que ce qui nous unit importe, nous accueillons des essais, des interventions créatives et des dialogues (les soumissions bilingues et coécrites sont encouragées!) qui prennent au sérieux la nécessité de dialoguer à travers nos multiples histoires, identités et souverainetés, dans les espaces partagés que nous appelons aujourd’hui le Canada.

—

Bibliographie

Bélanger, David. Quasi anthropologique: un conflit en littérature québécoise? Les Presses de l’Université de Montréal, 2025.

Coulthard, Glen Sean. Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition. U of Minnesota P, 2014.

Noël, Alex. Les dépossessions romanesques: lecture de la négativité chez Anne Hébert, Gabrielle Roy et Réjean Ducharme. Les Presses de l’Université de Montréal, 2024.

Rak, Julie, Hannah McGregor, et Erin Wunker. Refuse: CanLit in Ruins. Wilfred Laurier UP, 2018.

—

Submission Guidelines

—

