Recherches francophones dans le monde arabe. Revue Synergies Monde Arabe n°10/2026

Synergies Monde Arabe est une revue française et francophone de Sciences Humaines et Sociales fondée et éditée par le GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale). Elle lance, pour son dixième numéro, un appel à contributions ouvert à tous les chercheurs de sa couverture géographique et thématique.

Coordination :

Isabelle Bernard (Professeur de littérature à l’Université de Jordanie);

Waël Rabadi (Professeur de littérature comparée à l’Université Al-Albayt et traducteur littéraire)

L’article proposé pourra entrer dans un des domaines suivants, toujours contextualisé dans un pays ou une zone géographique du monde arabe :

- Situation du français et de la francophonie ;

- Didactique de la langue-culture française ;

- Sciences du langage et de la communication ;

- Analyses contrastives ;

- Traductologie, traduction ;

- Recherches littéraires, poétiques, théâtrales ;

- Recherches sur les sources arabes des oeuvres littéraires européennes ;

- Étude des traces et des influences du patrimoine populaire arabe et musulman ;

- Utilisation des intelligences artificielles et outils numériques en sciences humaines.

Date limite de remise des articles et comptes rendus : 30 juin 2026

Contact :

symar.redaction@gmail.com

symar.gerflint@gmail.com

waelr@hotmail.fr