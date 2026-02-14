Collodi hier et aujourd’hui.

Pour le bicentenaire de la naissance de Carlo Lorenzini

Sorbonne Nouvelle – LECEMO / CIRCE

avec la participation de :

Fondazione Nazionale Carlo Collodi

Université Grenoble Alpes

Université Panthéon-Sorbonne

Colloque international – 24-25 novembre 2026

Paris

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Collodi, Carlo Lorenzini de son vrai nom, écrivain pour l’enfance et journaliste, internationalement connu pour être le père de Pinocchio, nous proposons de faire un bilan de sa fortune mondiale dans les arts et l’imaginaire collectif à travers les siècles, de la fin du 19e siècle jusqu’à nos jours.

Cet appel est ainsi une invitation non seulement à considérer son œuvre majeure, mais encore à élargir la réflexion – sur le plan littéraire comme anthropologique – à des aspects moins connus car moins étudiés de son écriture journalistique et narrative, comme de son activité de traduction et d’adaptation de textes destinés formellement à un public de jeunes gens (les Contes de Perrault, par exemple).

Le colloque entend ainsi offrir un état des lieux critique de la réception internationale de l’auteur, incluant l’époque contemporaine, en portant une attention particulière à la diffusion et aux réinterprétations de son œuvre dans les arts, les médias et l’imaginaire collectif.

Axes thématiques proposés pour une analyse du profil intellectuel et culturel de l’écrivain dans toute sa complexité (anthropologie, communication, histoire culturelle, histoire du spectacle, littérature, pédagogie) :

1. Réception internationale de Pinocchio dans les arts visuels, performatifs et audiovisuels,

2. Collodi et la littérature de jeunesse entre le 19e et le 20e siècle,

3. Réécritures et adaptations des Aventures de Pinocchio,

4. Traductions et métamorphoses mondiales des Aventures de Pinocchio,

5. L’écriture journalistique de Carlo Lorenzini : thèmes, langages et contextes,

6. Collodi traducteur et adaptateur : modèles, stratégies et publics,

7. Anthropologie, pédagogie et imaginaire dans l’œuvre collodienne,

8. Collodi dans la culture populaire contemporaine,

9. Nouvelles perspectives critiques et méthodologiques dans les études collodiennes.

—

Les propositions de communication (environ 300 mots) devront parvenir, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, à l’adresse collodiparis2026@gmail.com avant le 31 mars 2026.

Avis d’acceptation : 18 avril 2026

Langues du colloque : italien, français

Lieux : Maison de la Recherche (Sorbonne Nouvelle) ; Institut Italien de Culture de Paris (à confirmer)

Les actes du colloque seront publiés par la maison d’édition Franco Cesati (Florence).

—

Comité scientifique :

Sarah Amrani (Sorbonne Nouvelle), Lorenzo Cantatore (Università Roma Tre), Giovanni Capecchi (Fondazione Nazionale Carlo Collodi), Laura Fournier-Finocchiaro (Université Grenoble Alpes), Alessandro Monachello (Université Panthéon-Sorbonne), Rosaria Sardo (Università di Catania), Stefana Squatrito (Università di Messina), Isabel Violante (Université Panthéon-Sorbonne).

Comité d’organisation :

Sarah Amrani (Sorbonne Nouvelle), Laura Fournier-Finocchiaro (Université Grenoble Alpes), Alessandro Monachello (Université Panthéon-Sorbonne), Isabel Violante (Université Panthéon-Sorbonne).