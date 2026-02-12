Appel à manifestations d’intérêt :

« Les festivals comme lieux de circulation du théâtre étasunien en France : le Festival d’Automne à Paris et le Festival d’Avignon »

Dans le cadre du projet ANR ACTiF (American Contemporary Theater in France), nous préparons un ouvrage collectif (ou numéro thématique de revue) consacré au rôle des festivals dans la circulation, la réception et la reconfiguration du théâtre étasunien en France.

Ce projet éditorial, co-dirigé par Emeline Jouve et Samuel Lhuillery, prendra pour principaux terrains d’étude le Festival d’Automne à Paris et le Festival d’Avignon, envisagés comme des plateformes majeures d’importation, de médiation et de légitimation des œuvres et artistes étasunien·ne·s en France.

Orientations envisagées

Sans prétendre à l’exhaustivité, les contributions pourront notamment porter sur :

- des études de cas consacrées à des artistes ou compagnies (par exemple Robert Wilson, The Wooster Group, Elevator Repair Service, Young Jean Lee, Lee Breuer, etc.) ;

- des analyses de programmation et de politiques curatoriales ;

- des approches quantitatives à partir de données de programmation ;

- des enquêtes sur les logiques de circulation (financières, diplomatiques, institutionnelles, logistiques) des spectacles ;

- des études de réception critique et publique ;

- des entretiens avec programmateur·rice·s, administrateur·rice·s ou intermédiaires culturels ;

- des analyses comparées entre festivals ou entre périodes.

L’ouvrage entend croiser approches historiographiques, esthétiques, institutionnelles et socio-économiques afin de mieux comprendre comment les festivals participent à la construction d’une certaine image du théâtre étasunien en France – et comment ils contribuent, plus largement, aux dynamiques d’échanges transatlantiques.

Ressources mises à disposition

Dans le cadre du programme ACTiF, un important travail de numérisation d’archives a été mené sur les fonds des festivals concernés (programmes, brochures, dossiers de presse, documents administratifs, etc.), ainsi que sur des corpus de données quantitatives.

Les chercheur·se·s intéressé·e·s par ce projet pourront, sous réserve d’un engagement dans le volume, bénéficier d’un accès à ces ressources pour nourrir leurs travaux.

Modalités

Nous invitons les chercheur·se·s intéressé·e·s à nous adresser une manifestation d’intérêt comprenant :

- un titre provisoire ;

- un résumé de 300 à 500 mots présentant l’angle envisagé, assorti de quelques références bibliographiques ;

- une courte bio-bibliographie de l’auteur·rice.

À ce stade, il ne s’agit pas d’un appel à articles formel, mais d’une phase exploratoire destinée à cartographier les pistes possibles et à constituer un réseau de contributeur·rice·s autour de ce projet.

—

Les propositions peuvent être envoyées à : emeline.jouve@univ-tlse2.fr et samuel.lhuillery@univ-tlse2.fr

Date limite pour l’envoi des manifestations d’intérêt : 4 mai 2026.