La petite musique de Mendelsohn
Sous le titre Entrelacs, les éditions du Seuil font paraître des entretiens de Daniel Mendelsohn avec Déborah Bucchi et Adrien Zirah d'abord parus dans la revue K. Le romancier, prix Médicis étranger pour Les Disparus et le prix du Meilleur Livre étranger pour Trois Anneaux, y revient sur ce qui fait la singularité de son œuvre, où traditions grecque et juive se rencontrent et s’entrelacent. Écrivain et critique littéraire, il décrit ici ce qu’est le « genre Mendelsohn », subtil mélange de récits personnels et d’exégèses d’œuvres littéraires classiques, d’Homère à Proust en passant par Racine. Entre témoignage, récit et analyse, l’auteur raconte comment l’intime est sans cesse percuté par les soubresauts d’une histoire violente et tragique : guerre en Ukraine, politique migratoire américaine, massacres du 7 Octobre 2023, etc. Daniel Mendelsohn explore aussi les racines familiales et littéraires qui façonnent son identité plurielle : juive, homosexuelle, américaine et européenne. Une quête intime et universelle, où se mêlent mémoire et création, héritage et réinvention. On peut découvrir sur Fabula quelques pages de l'ouvrage…
Rappelons que le volume supervisé aux éditions Hermann par Aurélie Barjonet et Sylvie Brodziak, Présence des Disparus de Daniel Mendelsohn dans la création contemporaine, dont on peut lire sur Fabula l'introduction, est désormais accessible en ligne via Cairn…