Guyotat avec les révolutionnaires

En 2022, les éditions Gallimard donnaient à lire à titre posthume le troisième volume, inachevé, de Joyeux animaux de la misère de Pierre Guyotat disparu en février 20220. Depuis une fenêtre nous était une occasion de redécouvrir l’ampleur des mondes fictionnels et l’intensité poétique de ce romancier hors normes. Paraît aujourd'hui, aux mêmes presses et toujours par les soins de Guillaume Fau, Gérard Nguyen Van Khan et Briec Philippon, Histoires de Samora Mâchel, volume légendaire annoncé dès les années 1980, toujours retardé par Pierre Guyotat qui ne cessa jamais d’y travailler. Les artistes si nombreux qui l’admirent en avaient vu des fragments publiés ici et là, ils avaient entendu son auteur en parler dans des entretiens. Personne ne s’attendait à découvrir un inédit d’une telle ampleur. S'emparant de la figure Samora Mâchel, le révolutionnaire du Mozambique, Pierre Guyotat l'érige en l'une ses créatures, les putains, mêlant réalité, monde parallèle, figure de l’oppression et ambition dans la langue. Et donne à voir un théâtre à vivre en soi, en lecture intime.

(Photo : L’écrivain Pierre Guyotat, à Paris, en 2000. J. Sassier pour Gallimard)