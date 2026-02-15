Maurice Chappaz dans la verdeur de la nuit

La collection Poésie/Gallimard réédite le recueil de Maurice Chappaz, Verdures de la nuit et autres poèmes, avec une préface de Jacques Vandenschrick et un avant-propos de Philippe Jaccottet. Maurice Chappaz (1916-2009) est l'une des figures les plus marquantes de la littérature suisse romande du XXe siècle. Reconnu et encouragé très jeune par Ramuz et Paul Éluard, il s’est vite trouvé au cœur d’un réseau d’amitiés et d’affinités qui disent clairement l’univers poétique où il se situe : ami indéfectible de Gustave Roud, époux de Corinna Bille, salué par Cingria et en correspondance régulière avec Philippe Jaccottet, Chappaz fut le chantre de son pays valaisan natal mais aussi un grand voyageur, ouvert aux métamorphoses de son temps (il œuvra comme… assistant géomètre sur le chantier du barrage de la Grande Dixence). Dans ses vers et dans ses proses, s’il magnifie l’univers naturel, ce n’est pas au nom d’une mélancolie passéiste, mais dans la conscience de ce qui se perd de l’humain dans le rapport cynique et destructeur que les temps modernes ont adopté vis-à-vis de la nature.

Rappelons la publication en 2023 par Gallimard de la Correspondance, 1946-2009 entre Maurice Chappaz et Philippe Jaccottet, dans une édition procurée par José-Flore Tappy, qu'on peut désormais parcourir en ligne via Cairn… Mais aussi la réédition des échanges entre Maurice Chappaz et Jean-Marc Lovay sous le titre La Tentation de l'Orient, avec une préface de Nicolas Bouvier et une postface Jérôme Meizoz, par les soins des éditions Zoé auxquelles on devait déjà la publication de l'immense correspondance entre Maurice Chappaz et Corinna Bille.

(Illustr. Corinna Bille et Maurice Chappaz)

