Anne Serre devant l'énigme

Née en 1960, Anne Serre est l’autrice de dix-huit ouvrages de fiction, sans concessions à l'égard des modes et des stéréotypes du moment. On ne sait pas assez que depuis l'âge de dix-sept ans, et son arrivée comme étudiante à Paris, elle tenait des carnets. Non pas exactement un journal : elle y note des bribes de rêves, le bref récit de détails lus, vus ou entendus, qui, pour des raisons obscures, l’ont particulièrement frappée, des observations à propos de films, des questions, des réflexions, des perceptions… qui concernent souvent l’art et la littérature, mais tout autant l’existence, et le rapport à autrui. Les éditions Verdier, qui ont accueilli plusieurs de ses titres, donnent à lire aujourd'hui ses Carnets, 2002-2024 sous le titre Rêve cette nuit. 2002, date à laquelle débutent ces carnets, a constitué une année charnière pour Anne Serre : elle sort alors d’un certain retrait pour s’exposer davantage en publiant chez des éditeurs plus importants, comme le Mercure de France. Ces notes n’ont pas été retouchées (ou seulement pour préciser une référence), mais beaucoup ont été supprimées. Une sorte d’obstination les caractérise : celle d’une écrivaine à saisir l’énigme de la création, l’énigme de l’existence dans toute son étrangeté. Fabula vous invite à lire les premières pages… Les éditions Verdier rééditent dans le même temps au format de poche Sous les arbres une prairie.

Rappelons la parution l'an passé des actes du colloque de Poitiers "Anne Serre, auteur, autrice... autre", à l'initiative d'Anne Debrosse et Alix Tubman-Mary, dont le sommaire est accessible en ligne. Il mêle à des articles de type académique des écrits moins communs dans un colloque : pastiche, critique littéraire ou essai poétique pour rendre compte d'une démarche qui cultive la ruse, la facétie et multiplie les lignes de fuite.